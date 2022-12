Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ci riprova: il due di picche sotto casa

Le anticipazioni delle puntate di Uomini e Donne dal 19 al 21 dicembre rivelano che saranno soprattutto tre cavalieri i protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi. Ecco perchè nessuno dei tre riuscirà a trovare la felicità.

Nella settimana di Natale, Uomini e Donne andrà in onda in versione ridotta. Il pubblico potrà seguire le puntate dal 19 al 21; dal 22 dicembre inizierà la tradizionale interruzione di fine anno. Nel 2023 la programmazione riprenderà a partire da lunedì 9 gennaio alle ore 14:45 su Canale 5. Questo significa che, prima di Natale ci saranno ulteriori registrazioni.

Le anticipazioni ultime tre puntate prima di Natale promettono dunque numerosi colpi di scena. Sarà soprattutto il parterre del Trono Over a far discutere di sè. Armando Incarnato sarà al centro di un clamoroso colpo di scena. Una dama rifiuterà di essere corteggiata, dal momento che si sente ancora invaghita del cavaliere campano.

Uomini e Donne, cosa succede dal 19 al 23 dicembre

Armando non reagirà bene alle parole di Cristina: accuserà la dama di non aver mai fatto nulla di concreto nei suoi confronti. Inoltre, il cavaliere aggiungerà anche che la sua corteggiatrice ha sempre cercato di mettersi al centro della scena, piuttosto che farlo sentire amato. Ancora non digerisce l’invito a ballare di Riccardo Guarnieri a Cristina?

L’ex di Ida Platano, nel frattempo, continua ad essere molto sfortunato in amore. Dopo aver rifiutato Gloria, deciderà di fare un passo indietro. Capirà di essere interessato alla dama, ed andrà a trovarla sotto casa. Dopo aver visto fallire tutti i suoi tentativi di riconquistare Ida Platano, pare che anche Gloria non lo accoglierà a braccia aperte.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne dal 19 al 21 dicembre, Biagio Di Maro deciderà di provarci ancora con Paola. Le recapiterà un regalo in camerino, per farla sentire importante. Come per Riccardo, anche in questo caso la reazione della dama non sarà positiva: ripeterà di non essere interessata a Biagio e di non volerlo frequentare.

Ecco il confronto in studio con Maria De Filippi che avrebbe sancito l’uscita di Pinuccia Della Giovanna dal programma: