Royal Family, l’ultima decisione di Carlo spiazza tutti: Harry non ci sta. Ancora tensioni a Buckingham Palace, retroscena clamoroso

Di fatto, fin dai giorni successivi alla morte della Regina Elisabetta II è stato suo figlio Carlo a raccogliere l’eredità diventando Carlo III, nuovo re britannico. Ma manca ancora un passaggio decisivo, quello della sua incoronazione prevista per il 6 maggio 2023.

Una cerimonia solenne che richiamerà tantissimo pubblico a Londra, regnanti e governanti da tutto il mondo anche se in realtà gli invitati saranno scelti con cura. E nelle ultime settimane una sola domanda occupava gli articoli dedicati alla Royal Family: Harry e Meghan saranno invitati, insieme ai due figli, oppure rimarranno fuori?

Le tensioni tra una parte e l’altra della famiglia erano già altissime e certamente le nuove accuse arrivate attraverso le sei puntate della docu-serie su Netflix noin hanno aiutato a stemperare. Ora però è arrivata la decisione ufficiale da parte di Carlo che ha spiazzato tutti.

Secondo il Daily Telegraph, che ha citato una fonte di Palazzo, il figlio e la nuora del futuro re al momento sono assolutamente compresi nella lista degli invitati all’Abbazia di Wenstminster. Questo perché, come spiega la fonte, “il Re ama entrambi i suoi figli”.

E la conferma è arrivata da altri due importanti quotidiani, il Times e il Daily Mail che hanno parlato di un gesto per ritrovare la pace in famiglia. Forse anche per questo dal palazzo almeno per ora non è uscito nessun commento ufficiale alla serie di Netflix nonostante le accuse pesanti persino alla Regina, accusata di non aver fatto nulla per portare la calma.

Royal Family, l’ultima decisione di Carlo spiazza tutti: la richiesta di Harry e Meghan

Quindi salvo nuovi clamorosi colpi di scena il principe Harry e Meghan Markle sono stati invitati alla cerimonia per l’incoronazione di re Carlo III. Cosa manca però prima del lieto fine? La loro risposta che non è davvero scontata.

Perché sempre secondo la stampa britannica deve succedere ancora qualcosa prima di seppellire l’ascia di guerra. I duchi del Sussex infatti avrebbero chiesto alla famiglia un incontro privato nel quale ricevere scuse formali ma anche sincere per tutto quello che è successo e li ha portati a scappare negli Stati Uniti.

Lo scrive il Mirror che parla della richiesta di Harry e della moglie. La Royal Family dovrà assumersi la responsabilità del dolore e dei tormenti che la coppia ha dovuto affrontare. Un incontro programmato poco prima della cerimonia, ma la tensione al momento resta.