Ballando con le Stelle, vip costretto a lasciare prima della finale: c’è lo stop del medico – VIDEO

L’ultima puntata di Ballando con le Stelle andrà in onda il 23 dicembre: c’è un vip che ha dovuto già lasciare, ed un altro che attende il responso del medico.

Poco prima della puntata del 17 dicembre di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha fatto un annuncio importante: “Questo programma è davvero un grande romanzo a capitoli. Purtroppo, questi capitoli non li scriviamo noi. Questa è una premessa per dire che proprio durante un allenamento, il nostro amatissimo Gabriel Garko ha subito un infortunio“.

C’è sempre in agguato la possibilità che i vip in gara a Ballando con le Stelle possano farsi del male. Per quanto riguarda Gabriel Garko, purtroppo c’era già un infortunio al braccio che ha portato forse l’attore a caricare eccessivamente altre parti del corpo. Si sarebbe infatti sviluppato il classico infortunio dei calciatori al polpaccio.

Ballando con le Stelle, il medico fermerà Gabriel Garko?

Nonostante tutti i problemi di salute, Gabriel Garko ha voluto comunque partecipare alla prima delle due finali di Ballando con le Stelle, che si terranno il 17 ed il 23 dicembre. Come ha ammesso la stessa Milly Carlucci a Matano durante La vita in diretta, l’attore ha un infortunio grave, quindi spetta al medico decidere la presenza nell’ultima puntata.

Se Gabriel Garko è stata una grande sorpresa, proprio per la sua tenacia nel voler continuare a gareggiare, Paola Barale sembrerebbe aver deluso una buona fetta dei suoi fan. Tutti si aspettavano la showgirl che aveva esordito a La ruota della fortuna con Mike Bongiorno come una donna molto spigliata e trasgressiva, ma così non è stato.

Paola Barale, il pubblico non le crede: “Non volevi ballare, dì la verità”

La Barale ha dato l’impressione di essere molto rigida e forse un po’ impaurita dalla nuova esperienza. Il suo compagno di ballo, Roly Maden, ha ammesso a Domenica In che la showgirl stava imparando più lentamente del previsto. Dopo l’eliminazione allo spareggio nella la sesta puntata con Iva Zanicchi, il 17 dicembre c’era una grande opportunità.

La Barale e Roly Maden si sarebbero dovuti esibire in un charleston-freestyle. Già il giorno prima, però, la showgirl aveva mostrato il certificato medico sul suo profilo Instagram. Paola Barale ha una frattura a due costole, che si sarebbero incrinate. Non riuscirebbe quindi a respirare bene, ed il medico non le avrebbe dato il permesso di esibirsi.

Ecco qui sotto l’annuncio di Paola Barale durante la puntata di Ballando con le Stelle del 17 dicembre: nonostante spieghi che il medico ha espresso parere negativo per la sua esibizione, sembra che parte del pubblico non le creda.