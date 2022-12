Anticipazioni GF Vip 7: tutto finito per la coppia, entrano 2 nuovi concorrenti

Spuntano le nuove anticipazioni sul GF Vip 7. Infatti è tutto finito per una coppia, mentre entrano nella casa dei nuovi concorrenti.

Continua a stupire il Grande Fratello Vip 7, con dei colpi di scena inaspettati. Infatti sembra tutto finito per una coppia, mentre invece sono in arrivo dei nuovi concorrenti: cosa succederà nella casa di Cinecittà.

Manca sempre meno alla 23esima puntata in prime time del Grande Fratello Vip 7. Infatti il reality show è tornato per il secondo sabato consecutivo ed ha presentato diversi colpi di scena. Si è iniziato con l’ingresso di due concorrenti. I loro nomi non sono stati svelati ufficialmente, ma con ogni probabilità ad andare a rimpolpare il cast saranno Davide Donadei, proveniente dall’universo di Uomini e Donne, e Nicole Murgia, modella e attrice. Quest’ultima per il momento non ha lasciato un segno indelebile né in passerella né sui set di recitazione.

Per Nicole Murgia quindi il reality show potrebbe essere una nuova rampa di lancio. Abbiamo visto anche come in nomination siano finiti Attilio Romita, Sarah Altobello, Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria. Nel corso della puntata di ieri però non c’è stata nessuna eliminazione, questo perché il reality ha deciso di dare una settimana di tempo ai telespettatori. Tra i nominati, chi riceverà più votazioni riceverà l’immunità. Quasi impossibile invece che il preferito risulti uno tra Sarah e Attilio, i due infatti si contendono la Maglia Nera.

GF Vip 7, le anticipazioni: tutti i colpi di scena dell’ultima puntata

La serata di ieri del GF Vip 7 si è aperta con il crac sentimentale tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. I due, dopo aver trascorso gli ultimi giorni a litigare a più non posso, hanno deciso di lasciarsi e di proseguire ognuno per la propria strada. Alfonso Signorini ha quindi colto la palla al balzo per approfondire la situazione che affascina gli amanti di gossip. Spazio poi al rapporto tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. I due erano pronti ad intraprendere una relazione, ma sono finiti a litigare pesantemente.

Sarà anche affrontato per l’ennesima volta il capitolo Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese. Infatti la sorella di Elettra è stata fatta entrare in casa temporaneamente nel tentativo di innescare qualche dinamica interessante, tutto ciò però è fallito miseramente. Infatti Ginevra ha dato ben poco in termini televisivi. Forse il GF Vip poteva evitare l’operazione e risparmiarsi diverse critiche da parte degli appassionati del reality show.