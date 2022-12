Terremoto Amici 22, Maria De Filippi stravolge tutto | Cosa cambia

Un vero e proprio terremoto è pronto a colpire Amici 22, con Maria De Filippi pronta a stravolgere tutto: cosa succederà nel talent show.

Sono sempre tanti i colpi di scena all’interno di Amici 22. Dopo anni di trasmissione, il talent show continua ad appassionare i telespettatori con gli astri nascenti del mondo dello spettacolo: adesso Maria De Filippi stravolge tutto.

La prossima settimana sarà l’ultima del day-time di Amici 22. Infatti come ogni anno la trasmissione si prende un lungo periodo di vacanza che corrisponde a quello che hanno tutte le scuole d’Italia. Però proprio nelle prossime settimane ci sarà un cambio inconsueto per quanto riguarda l’orario della messa in onda. Infatti se da lunedì 19 a mercoledì 21 tutto rimarrà invariato, con il daytime in onda dalle 16:10 circa alle 16:45, negli ultimi due giorni è previsto un anticipo.

Scendendo nei dettagli durante giovedì 22 e venerdì 23 Amici 22 andrà in onda alle 14:45, ovvero nell’orario che solitamente è occupato da Uomini e Donne. Infatti proprio il dating show chiuderà i battenti poco prima del talent. Come riportato dalla guida Mediaset ufficiale, dunque, il talent condotto da Maria De Filippi subirà un cambio d’orario. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nel corso dell’ultima settimana di trasmissione.

Amici 22, Maria De Filippi anticipa tutto: in onda al posto di Uomini e Donne

Amici 22 quindi sarà anticipato dalla prossima settimana. Infatti il talent inizierà alle 14:45, subito dopo la soap turca Terra Amara, e si concluderà alle ore 15:20. Di conseguenza cambieranno anche gli altri orari del pomeriggio di Canale 5. Infatti dopo il talent ci sarà la striscia quotidiana del Grande Fratello Vip che andrà in onda eccezionalmente dalle 15:20 alle 15:35. Successivamente la linea passerà alla soap opera Un altro domani che andrà in onda dalle ore 15:35 circa alle 16:30.

Prima di lasciare la linea a Caduta Libera alle 18:45, Canale 5 manderà in onda i film a tema natalizio che sostituiranno Pomeriggio Cinque, condotto da Barbara d’Urso, che tornerà dopo le festività natalizie. Ma i riflettori sono puntati tutti subito dopo le feste di Natale. Infatti una volta ripresa la normale programmazione, si entrerà nel vivo di Amici 22, con Maria De Filippi che finalmente inaugurerà il Serale con i protagonisti di quest’anno.