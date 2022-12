Alex Belli e Soleil Sorge, incontro sulla neve: com’è andata

Alex Belli e Soleil Sorge si sono incontrati sulla neve. I fan sono curiosi di sapere com’è andata tra i due ex protagonisti del GF Vip: la verità.

Non finisce mai di stupire il triangolo amoroso tra Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. I tre infatti si sono visti sulla neve e sono tantissimi i seguaci curiosi di sapere com’è andata: tutta la verità.

Ancora una volta Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge si sono rivisti di persona durante l’evento Vip Champion a Cortina. Per questo motivo il trio dell’amore del GF Vip 6 è tornato a far parlare di sé, ma non per raccontare di un’amicizia artistica speciale. Infatti sembra proprio che la reunion non sia andata in maniera idilliaca, proprio come i pubblico era abituato a vedere durante il programma condotto da Alfonso Signorini.

A lanciare la notizia ci ha pensato The Pipol, che ha rivelato come tra Soleil e la coppia tanto chiacchierata, dentro e fuori la Casa più spiata d’Italia, sia calato il gelo totale. Infatti sul portale si parla di: “assoluta distanza, nessun saluto. Nessun chiarimento e scambi di sorrisi“. Adesso ai fan quindi è sorta una domanda spontanea, ossia cosa sia successo tra i tre subito dopo la fine del reality show.

Alex Belli e Soleil Sorge si rincontrano sulla neve: gelo totale!

Sono diversi i campanelli d’allarme riguardanti il distacco tra Soleil e Alex. Sono state diverse le frecciatine degli ultimi mesi che hanno rovinato persino la loro chimica artistica. Uno degli esempi è il ventottesimo compleanno dell’influencer e presentatrice, avvenuto il 5 luglio 2022. Infatti tra i tanti invitati si è avvertita l’assenza proprio di Alex Belli. A The Pipol ha anche messo in chiaro che “non serve approfondire qualcosa che non c’è. Io e lei siamo in due emisferi diversi, distanti fisicamente, non c’è niente”.

L’ultima conferma sulla lontananza tra i due ex amici speciali è il fatto che arriva un evento nel quale entrambi sono presenti (compresa la moglie Delia Duran), ma senza uno sguardo o un approccio che faccia intendere che siano rimasti in buoni rapporti. Infatti stando a The Pipol Soleil non ha alcuna intenzione di chiarire con la coppia Belli-Duran. E’ quindi gelo tra i due che appunto non sembrano disposti a deporre le armi.