Il 27% degli italiani non farà regali di Natale: quali sono gli acquisti preferiti

Il 27,3% degli italiani non farà regali di Natale per risparmiare. Il motivo è il peggioramento della condizione economica delle famiglie o l’aumento dei prezzi causati dall’inflazione. Il dato si evince da un’indagine di Confcommercio-Imprese per l’italia, realizzata in collaborazione con Format Research.

Regali di Natale: le preferenze degli italiani

In cima alla lista dei regali più diffusi ci sono i prodotti enogastronomici (70%), seguiti da giocattoli (49%), libri ed ebook (48%), abbigliamento (47%), prodotti per la cura della persona (41%). Tra i prodotti regalati che hanno registrato un aumento rispetto all’anno scorso ci sono quelli per gli animali (+8,4%).

Tra gli acquisti online gli italiani stanno preferendo le card regalo (77,8%) e abbonamenti streaming (76,4%). Al di là dei familiari, il 50,3% degli italiani farà regali anche ad amici e ad acquistarli saranno principalmente le coppie.

Il budget

Il budget della spesa ammonta tra i 100 e i 300 euro per il 64% dei consumatori, mentre 1 consumatore su 3 non supererà i 100 euro. Chi riceverà la tredicesima, la spenderà principalmente per le spese della casa, tasse e bollette.

Gli italiani preferiscono acquistare online (64,6%) e sale anche la preferenza per i negozi di vicinato, che rispetto al 2009 è aumentata dal 42,5 al 45%.