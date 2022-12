Smart working per il 2023: chi potrà lavorare da casa

Lo smart working sarà prorogato per il 2023 ma con qualche novità. Un emendamento di Fratelli d’Italia alla manovra prevede che potranno beneficiare del lavoro da casa i lavoratori fragili e i genitori di figli minori di 14 anni.

La modifica non è ancora stata approvata ma è tra gli super emendamenti al vaglio della Commissione. L’ok definitivo alla legge di Bilancio è atteso in Aula a Montecitorio martedì 20 dicembre, e la maggioranza punta all’ok della Camera prima di Natale. Il 28 dicembre è la data designata per il passaggio in Senato. Insomma, i tempi stringono per evitare l’esercizio provvisorio.

Gli emendamenti principali riguardano le pensioni, il tetto al contante, l’obbligo del Pos, il Superbonus, partite Iva e Flat tax, il Bonus Cultura e il cuneo fiscale.

Smart working: la proroga sarà inserita nel decreto Milleproroghe

La volontà dell’esecutivo, nel caso dello smart working è inserire la proroga nel prossimo decreto Milleproroghe. Sarebbe destinata sia ai lavoratori pubblici sia privati fino al 31 dicembre 2023.

I requisiti previsti per poter beneficiare dello smart working

Le persone considerate “fragili” sono quelli che, tramite una certificazione medica, risultano pazienti oncologici, immunodepressi, disabili gravi o con terapie salvavita in corso.

Per i genitori di figli con meno di 14 anni sono previsti alcuni requisiti. Possono ricorrere allo smart working solo se entrambi lavorano e svolgono mansioni compatibili con il lavoro da casa. Inoltre nessuno dei due deve percepire la Naspi (disoccupazione) o essere in cassa integrazione.