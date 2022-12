“Da 1 a 1000 quanto fa ribrezzo?”, scontro feroce sui social: Anna Pettinelli asfaltata

Senza peli sulla lingua, una conoscenza di Anna Pettinelli è furiosa nei suoi confronti dopo delle dichiarazioni dell’ex prof di Amici

Un durissimo scontro sui social ha visto protagonista l’ex prof di Amici e speaker radiofonica. Una questione di cuore che l’ha colta alla sprovvista a seguito di alcune sue dichiarazioni probabilmente travisate.

Dopo l’addio tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi, quest’ultimo si è rifatto una vita insieme alla modella curva Elisa D’Ospina. Non troppo tempo fa, in più, i due hanno annunciato di essere in attesa di un bebè. La speaker radiofonica, sul fatto, ha commentato: “Sono contenta per lui e penso che sia felice, altrimenti sarebbe un pazzo. Per quanto riguarda me sono serena, con lui era finita da tempo. Credo che però dovrebbe esistere un galateo per chi si separa: è indelicato sbandierare su Instagram un nuovo amore quando un altro è appena finito”.

Il suo commento non è affatto stato gradito dalla nuova compagna del suo ex che su Instagram è diventata una belva: “È indelicato vedersi licenziare perché sto con l’ex della mamma di una che fa parte del team di una radio via whattsapp il 13 agosto alle ore 16 dopo che sarei dovuta rientrare a distanza di una settimana. E forse ancor di più parlare di una creatura non ancora nata, frutto dell’amore di due persone che si sono incontrate e che vivono serenamente dopo due separazioni. Leggo cose allucinanti in giro. Nausea e questa volta non dovuta alla gravidanza”.

Elisa D’Ospina furiosa su Instagram contro Anna Pettinelli

Elisa D’Ospina non sembra aver affatto digerito le parole dell’ex prof di Amici ed ha continuato: “Un figlio indelicato. Da uno a 1000 quanto fa ribrezzo una dichiarazione simile su una creatura che deve tra l’altro ancora nascere? Ne ho visto tanto di schifo in giro, ma mai così, ve lo giuro”.

Poi la compagna di Stefano Macchi ha voluto lanciare un messaggio ai suoi follower, neppure troppo implicito: “La cosa più bella che mi ha insegnato la vita è che quando incontri brutte persone nel tuo percorso è sempre una cosa positiva. Impari a essere esattamente l’opposto e a prenderne le distanze. Praticamente sai esattamente cosa non diventare”.