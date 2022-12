Netflix riparte col botto: il 2023 apre con oltre 20 nuovi titoli

Una ripartenza a tutto turbo per Netflix che ha tutte le intenzioni di cominciare il nuovo anno col botto: pronti oltre 20 titoli

La piattaforma di streaming non ha vissuto un inizio 2022 con i fiocchi, salvo poi riprendersi, e non ha intenzione di commettere gli stessi errori per i primi mesi del 2023 perciò ha intenzione di iniziare subito con il botto.

Nel 2023 Netflix non ha alcuna intenzione di lasciarsi intimorire ed ha puntato tutto sullo streaming, ma non solo. La piattaforma sta aprendo anche al mondo dei videogiochi, un progetto in fase di sviluppo che alletta i tanti amanti del settore. L’intenzione è quella di far quadrare i bilanci e non rischiare un calo come quello registrato nei primi mesi del 2022 che è risultato essere, alla fine, un anno discreto per l’azienda che è riuscita a recuperare.

Inoltre, gli effetti del nuovo abbonamento con pubblicità si vedranno sicuramente a partire dal nuovo anno in cui c’è chi farà un cambio di abbonamento e chi ne farà uno nuovo. Per incentivare gli utenti ad iscriversi, Netflix ha già stilato una serie di titoli da proporre per gennaio che hanno tutto l’aspetto di essere molto allettanti per i fan delle serie TV e film.

Netflix, tutti i titoli di gennaio con cui partirà la piattaforma streaming

Dicembre è agli sgoccioli e Netflix ha già preparato il piano di gennaio per cominciare un 2023 col botto, tra titoli di film e serie TV che stupiranno gli abbonati.

FILM

6 gennaio: The Pale Blue Eye – I delitti di West Point (horror)

(horror) 10 gennaio: Kai, l’autostoppista con l’accetta (documentario)

(documentario) 11 gennaio: Ruido – Una voce che non si spegne (drammatico)

(drammatico) 27 gennaio: You People (commedia)

(commedia) 31 gennaio: Pamela, a Love Story (biopic)

SERIE TV