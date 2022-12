Meteo, possibile svolta nel weekend: tra piogge locali ed anticiclone

La situazione meteo sulla penisola italiana rischia di essere di fronte ad una svolta. Il quadro meteorologico diviso tra piogge ed anticiclone.

Il weekend potrebbe segnare la svolta per la penisola italiana. Infatti in queste ore il quadro meteorologico sembrerebbe essere diviso tra piogge ed un rinforzo dell’anticiclone: cosa sta succedendo.

Potrebbe essere il weekend della svolta, con un clamoroso ritorno dell’anticiclone africano. Questa è la grande novità emersa dagli aggiornamenti dei Centri di Calcolo che prefigurano un cambio delle condizioni meteo tra Sabato 17 e Domenica 18 Dicembre. Una fase piuttosto burrascosa sta attanagliando l’Italia ormai da diverse settimane con continui flussi instabili dal Nord Europa carichi di pioggia e anche neve come non si vedeva da tempo. Queste condizioni di instabilità si protrarranno fino all’inizio del prossimo weekend.

Infatti anche durante questa giornata di sabato saranno ancora possibili dei piovaschi, in particolare al Nordest e su buona parte del Centro, fino ad arrivare a Campania e Puglia. Successivamente il quadro sinottico potrebbe cambiare radicalmente, lasciando spazio ad un periodo più stabile grazie ad un aumento della pressione su buona parte del bacino del Mediterraneo. La presenza dell’anticiclone porterà ad una fase meteorologica certamente più soleggiata. Scopriamo cosa succederà nelle prossime ore.

Meteo, tra piogge e ritorno dell’anticiclone: le previsioni

Il vortice di bassa pressione che ha portato il maltempo su tutta la penisola, si sta lentamente spostando verso l’area balcanica. Sarà proprio questo suo movimento che richiamerà sulla Penisola correnti più fredde di matrice continentale che faranno il loro ingresso nella giornata di sabato con forti venti di Bora sul Triestino. Ci sarà quindi un calo termico contenuto, prima del ritorno dell’anticiclone africano. Scopriamo quindi cosa sta succedendo sui tre settori principali della penisola.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un cielo nuvoloso in Val Padana per nubi basse e residue piogge al mattino su Emilia-Romagna e Triveneto. Mentre invece ci saranno maggiori schiarite tra Alpi e al Nordovest. I valori termici risulteranno in lieve calo, con massime che oscilleranno dai 5 ai 10 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una mattinata nuvolosa specialmente sulle regioni adriatiche, Umbria e Toscana con piovaschi sparsi. Mentre invece avremo graduali schiarite altrove dal pomeriggio. Le temperature anche qui risulteranno in lieve calo, con massime che oscilleranno dagli 11 ai 16 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una generale varaiabilità. Infatti avremo dei piovaschi pronti a bagnare su Campania, Calabria e Molise. Altrove invece non ci saranno ulteriori fenomeni. Le temperature anche qui faranno registrare un lieve calo, con massime che andranno dai 16 ai 21 gradi.