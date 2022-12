Il Paradiso delle signore anticipazioni: spinta un clamoroso spoiler su Elvira

In queste ore è spuntato un clamoroso spoiler riguardante Elvira de Il Paradiso delle Signore: infatti succederà proprio alla Venere.

Non mancano i colpo di scena all’interno de Il Paradiso delle Signore. Infatti stavolta il focus sarà sul personaggio di Elvira. Scopriamo quindi cosa succederà nelle prossime puntate della soap opera italiana.

Nel corso della quinta stagione de Il Paradiso delle Signore ci sono state diverse new entry tra cui anche due giovani veneri: Elvira Gallo e Clara Boscolo. La prima ha il volto di Clara Danese che in un’intervista concessa a Vero ha tratteggiato meglio il suo personaggio svelando con chi interagirà di più. L’attrice ha quindi anche rivelato cosa le succederà affermando: “È una ragazzina introversa e delicata, basta poco per toccarle il cuore e farla crollare“.

Sempre Clara Danese ha poi continuato dichiarando: “Soffre molto il giudizio degli altri, soprattutto quando si parla di fisicità, non è tanto contenta del suo aspetto fisico, è vista come una donna in carne anche se non amo molto definirla tale“. L’attrice ha aggiunto che quando non è preda delle paure è divertente, buffa e autoironica. Nel corso dell’intervista l’attrice ha parlato anche della storia d’amore tra Salvo ed Elvira, andiamo a vedere le sue parole.

Il Paradiso delle Signore, le rivelazioni di Elvira: cosa accadrà nelle prossime puntate

In una delle ultime interviste Emanuel Caserio, attore che da molti anni dà il volto a Salvatore Amato, in un’intervista televisiva ha rivelato che il suo personaggio dopo aver affrontato le pene d’amore prima con Gabriella e poi con Anna, avrebbe incontrato un nuovo amore glissando sul nome della Venere in questione. Durante l’intervista, però l’attrice ha glissato sull’argomento e non ha rivelato nessuna anticipazione sulle nuove puntate de Il paradiso delle signore.

Infatti su quello che potrebbe accadere ai due l’attrice ha affermato: “Con le Veneri, con la capocommessa e chiunque si trovi in galleria e in caffetteria suo nuovo ambiente preferito per mangiare qualcosa di buono“. Trame della soap di Rai1 a parte, la giovane attrice durante l’intervista si è sbilanciata sulla sua vita privata. Infatti sbilanciandosi l’attrice ha rivelato la sua situazione sentimentale affermando: “Sono felicemente single“. Adesso quindi per i fan non serve altro che aspettare un nuovo appuntamento con la soap che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05 circa su Rai 1.