Giulia Salemi ha smesso di nascondersi, la confessione davanti a tutti: lo vuole davvero. Il Grande Fratello Vip 7 è solo una tappa

Dall’inizio del Grande Fratello Vip 7 è diventata, puntata dopo puntata, la regina dei social ed è anche orgogliosa di questi titolo. Ma Giulia Salemi negli ultimi mesi ha dimostrato di essere molto più di questo e il miglior riconoscimento è quello del pubblico.

Qualcuno potrebbe vederlo come un punto di arrivo ma per lei invece è solo una tappa di passaggio. Il reality fino ad oggi è stata la sua casa, come concorrente e come esperta. Non sarà però la sua vita per sempre e lo ha confessato pubblicamente a Tv Talk, il seguitissimo programma pomeridiano di Rai 3 ogni sabato.

Giulia non si nasconde più e adesso ha capito che ce la può fare: “Sogno di fare la conduttrice a tempo pieno, di portare il successo digitale in televisione e mettere in piedi una carriera lunga. Il web permette di farsi conoscere, ma la tv è la vera prova del nove. Negli ultimi anni ho studiato e mi sento matura”. Il suo modello sono Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi, scelte non a caso, e lei vuole essere la prossima.

Intanto però con le sue prese di posizioni sul web, ricordando anche il dolore di mamma Fariba che nel 1978 era dovuta scappare dall’Iran insieme alla famiglia, si è fatta notare. Ma non poteva stare zitta, perché la sua natura è anche questa: “In effetti ho due lati. Uno è più impegnato e sono riuscito a tirarlo fuori. L’altra parte è quella di Giulia ceterna Peter Pan. Io sono una ragazza anche leggera ma non vuol dire superficiale o stupida.”

Giulia Salemi ha smesso di nascondersi, il prossimo progetto è legato a Pierpaolo

Momento d’oro nella vita personale e pubblica di Giulia Salemi, ma cosa manca per completarla? Giusto le nozze, un tormentone che va avanti almeno dalla scorsa estate perché sembrava che lei e Pierpaolo Pretelli fossero pronti.

Ma la proposta per ora non è arrivata anche se il suo compagno, ospite di “Verissimo” ha confermato che sta andando tutto benissimo. “Viviamo questa convivenza in cui siamo entrambi molto impegnati. A volte ci sono dei battibecchi, ci sono delle cose che stiamo sistemando, ma l’amore c’è”.

Manca invece un impegno per la vita, anche se Pierpaolo è felice del rapporto che si è creato tra Giulia e suo figlio Leo, avuto dalla relazione con la modella Ariadna Romero: “Giulia, in questo, è di una maturità disarmante. Lei rispetta il mio essere padre, il mio essere legato alla famiglia che avevo creato. Il fatto che ci sia serenità con Ariadna era il mio sogno”.