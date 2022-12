GF Vip, a Daniele Del Moro spetta un grande potere: chi sceglierà?

Daniele Del Moro conquista un’importante sfida che gli permette di decidere il destino di uno dei suoi compagni del GF Vip

Piano piano, il gieffino ha cominciato a dire la sua, seppur quasi sempre controcorrente. Sono tante le dinamiche create in casa, seppure non amorose, ma che hanno visto protagonista il concorrente che ha il coltello dal lato del manico.

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del GF Vip. L’appuntamento del sabato sera è particolarmente gradito ai telespettatori che nelle serate piovose restano in casa a spiare i ragazzi della casa di Cinecittà. Una scelta vincente da parte della produzione che sta approfittando di questo cambio di palinsesto per dare vivacità all’interno delle mura della casa più spiata d’Italia, grazie a nuovi entrati ed i vecchi coinquilini che animano le giornate.

Tante dinamiche, litigi, love story e talvolta cambi radicali di preferenze da parte del pubblico da casa che, in ogni puntata, è chiamato a votare. Anche lunedì, Alfonso Signorini ha invitato i telespettatori al televoto che ha dato dei risultati strabilianti.

GF Vip, Daniele Del Moro è il preferito: chi manderà in nomination?

Il televoto lanciato da Alfonso Signorini nella puntata di lunedì e che sarà chiuso stasera durante la puntata, vede protagonisti Daniele Del Moro, Edoardo Donnamaria, Sarah Altobello e Attilio Romita. Il preferito dal pubblico guadagnerà l’immunità e manderà al prossimo televoto uno degli altri concorrenti in nomination con ogni probabilità rischiando l’eliminazione. Stando al sondaggio condotto da grandefratello.forumfree.it cui hanno partecipato in 1.167 sembra evidente il risultato.

Daniele Del Moro risulta essere il più votato dal pubblico ottenendo più della metà dei voti con il 52,19%. Molto più sotto si colloca Edoardo Donnamaria, che sta vivendo all’interno della casa un momento complesso con Antonella Fiordelisi, -e potrebbe essere proprio lui ad essere indicato da parte del preferito- che ha raccolto il 23,39% delle preferenze del pubblico. Con una scarsa percentuale di distanza, Sarah Altobello ha raccolto il 18,25% delle preferenze. Chiude Attilio Romita che ha ottenuto pochissimi voti, soltanto il 6,17%, probabilmente a causa delle vicende che lo vedono protagonista proprio insieme all’unica donna in nomination questa settimana.