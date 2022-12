GF Vip 7, Antonino si deve operare, ma tutto viene rimandato: il motivo indigna i fan – VIDEO

Antonino Spinalbese si deve operare, e per questo motivo lascerà per qualche giorno la casa del GF Vip 7. Quello che è emerso in una discussione del reality è che l’intervento sarebbe stato rimandato: il motivo ha fatto infuriare i fan.

La puntata del GF Vip 7 di sabato 17 dicembre si troverà sicuramente a dare ampio spazio alla fine della relazione fra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Il protagonista di Forum, dopo aver deciso di non aver più niente a che fare con lei, sarebbe andato a dormire con Alberto De Pisis. Al suo risveglio, Antonella avrebbe deciso di parlargli.

Non sapendo della decisione già presa da Donnamaria, la Fiordelisi lo ha lasciato. Lui è rimasto impassibile, e si è alzato ancora prima che finisse di parlare. L’addio della coppia sembra coincidere anche con un riavvicinamento di Edoardo e Micol Incorvaia, ma anche di Antonella ed Antonino Spinalbese. A tal proposito, Ginevra ha fatto una confessione.

GF Vip 7, Antonino si deve operare: perchè c’è un ritardo

Ginevra Lamborghini è rientrata in qualità di ospite per una settimana nel GF Vip 7, scatenando la rivolta del pubblico sul web. Dopo che la sorella di Elettra si è lasciata andare, ha spiegato che fra lei ed Antonino non ci sarà mai nulla, e che loro due ne sono al corrente. Ha anche aggiunto: “Antonella ed Antonino sono più simili di quanto sembra“.

La situazione diventa ancora più intricata se si tiene presente che, davanti ad Alfonso Signorini, Antonino aveva dichiarato che avrebbe lasciato il GF Vip 7 pur di permettere a Ginevra di rientrare. Sembra anche che Antonino si debba operare. Tutto sarebbe però rimandato di circa una settimana per un motivo che è davvero incredibile.

Cosa ha fatto arrabbiare il pubblico del GF Vip 7: è corretto?

Quello che è emerso da una conversazione nel giardino della casa del GF Vip 7 è che Antonino dovrebbe assentarsi per massimo quattro o cinque giorni dal reality. Si deve infatti operare per una ciste. Sembra anche che l’intervento fosse programmato da tempo, ma che all’improvviso si è deciso di fare tutto nella settimana di Natale.

La decisione sarebbe stata presa perchè era previsto il rientro di Ginevra Lamborghini. La cantante, che secondo gli spoiler dovrebbe anche esibirsi con il suo nuovo singolo “Venere” durante la diretta del GF Vip 7, sembrerebbe non essere contenta di essere stata lei a causare il posticipo dell’operazione che ricorda quella subita da Alessandro Basciano.

Ecco il video in cui, nei fatti, Antonino Spinalbese ammette di aver posticipato l’operazione chirurgica per Ginevra Lamborghini: