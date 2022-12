Barbara D’Urso, il suo cuore appartiene anche ad un’altra persona: l’annuncio in diretta – VIDEO

Barbara D’urso ha fatto alcune dichiarazioni molto importanti al termine dell’ultima diretta del 2022 di Pomeriggio Cinque: il cuore della conduttrice apparterebbe infatti anche ad un’altra persona. Ecco di chi si tratta.

La puntata del 16 dicembre di Pomeriggio Cinque è stata molto speciale, per diverse motivazioni. Essendo anche una testata giornalistica, si è preso la decisione di dedicare ampio spazio alla morte dell’ex calciatore ed allenatore Sinisa Mihajlovic, morto di leucemia a 53 anni. Barbara D’Urso ha invitato un studio un amico molto particolare.

Paolo Brosio, infatti, ha costruito negli anni un rapporto di sincera amicizia con l’ex allenatore del Bologna. Il giornalista ha anche richiamato la sua esperienza a L’Isola dei Famosi nel 2019. Fra i vip presenti quell’anno, c’erano entrambe le figlie femmine di Sinisa Mihajlovic, Viktorija e Virginia. Per l’occasione, ricevette una raccomandazione.

Barbara D’Urso, ecco a chi appartiene il suo cuore

Sinisa Mihajlovic, che aveva sei figli in totale, era molto geloso delle “sue” femmine. Per questo motivo, gli aveva chiesto di fare il bravo, controllando anche quello che sarebbe successo con gli altri naufraghi. Non è questo però che ha fatto discutere dell’ultima puntata del 2022 di Pomeriggio Cinque, ma bensì le ultime parole pronunciate in chiusura.

Subito dopo la lettura dell’oroscopo, infatti, il pubblico ha visto Barbara D’Urso davanti uno schermo gigante che ricordava che il programma si interromperà, come di consueto, per le vacanze natalizie. Dopo l’ultima puntata del 16 dicembre, Pomeriggio Cinque tornerà in onda su Canale 5 a partire dalle 17:25 del 9 gennaio 2023.

L’appuntamento per il nuovo anno e la rivelazione della conduttrice

Barbara D’Urso ha fatto gli auguri di Natale al suo pubblico, senza mancare di chiudere con la sua frase “con il cuore“. Ha anche pronunciato queste parole: “Vi auguro un Natale ed un inizio di anno stupendo, sereno, e soprattutto da passare in armonia. Il mio cuore appartiene ai miei figli ed anche ad un’altra persona. Soprattutto, appartiene a voi“.

Barbara D’Urso si è detta commossa, e non ha mancato di pubblicare il suo augurio natalizio sui social. Sembrerebbe che la conduttrice abbia voluto anche un po’ giocare su “quell’altra persona” che avrebbe il suo cuore. Dopo che il web si è scatenato in congetture riguardo un nuovo fidanzato, ha prontamente smentito. Le parole si riferirebbero al nipotino: quest’anno, infatti, la conduttrice di Pomeriggio Cinque è diventata nonna.

Ecco l’annuncio di Barbara D’Urso in diretta Tv a Pomeriggio Cinque, dove dice che il suo cuore appartiene anche ad un’altra persona: