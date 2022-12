Anticipazioni Un Posto al Sole, Nunzio prende una decisione che lascia tutti di stucco

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, Nunzio sarà al centro delle vicende per la sua decisione: tutte le anticipazioni

La love story tra Nunzio e Alice è del tutto inaspettata, i telespettatori sono stati colti di sorpresa da questo strano accostamento tra due famiglie che non si amano troppo reciprocamente. Come andrà a finire?

Nunzio e Chiara si sono lasciati con una promessa: al ritorno dell’imprenditrice a Napoli, i due si sarebbero sposati. La partenza di Chiara è stata resa necessaria dalla sua dipendenza, ha deciso di intraprendere un percorso serio e che dia veri risultati principalmente per amore di quello che sarà il suo futuro marito, oltre che per sé stessa. La notizia che neppure Natale sarà in sua compagnia, non è stata presa così alla leggera dal figlio di Boschi che si è gettato nello sconforto.

Nel frattempo, Alice è tornata a Napoli con nonna Marina ed ha subito messo gli occhi sullo chef del Bar Vulcano, seducendolo e portandolo a letto. Da un lato, Nunzio è ricco di sensi di colpa, dall’altro continua a cascarci. Alla fine, durante le prossime puntate, deciderà di concedersi senza pensarci troppo su: vuole viversi qualche momento di spensieratezza insieme alla giovane Giordano.

Anticipazioni Un Posto al Sole, Mariella VS Serena: chi la spunterà?

Una vera e propria battaglia sta per cominciare a Palazzo Palladini tra Mariella e le sorelle Cirillo che non riescono a mettere una pezza sui passati screzi e ne creano sempre di nuovi, soprattutto a causa delle gemelle che sono sempre pronte a mettere del pepe a Posillipo. Serena non si dà pace: che fine hanno fatto i suoi panni stesi? Indagando e provando a mettersi sulle tracce di questi, raccoglie tutti indizi che la portano a Mariella: tra le due scoppierà un nuovo litigio.

Sempre a Palazzo Palladini c’è un animo inquieto, Lia. La cameriera di casa Ferri ha scoperto che Alberto Palladini si è ingiustamente appropriato di beni che appartengono alla sua famiglia e si rende conto di dover agire il più in fretta possibile per poter fare qualcosa. A farle da spalla destra c’è Diego, nonostante una nuova scoperta metterà in diversa luce il passato della ragazza.