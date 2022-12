ULTIMA ORA, lutto in Serie A: è morto Sinisa Mihajlović

Un lutto che ha sconvolto l’intera Serie A, quella malattia che non l’ha mai lasciato: si è spento Sinisa Mihajlović

La notizia era già nell’aria, negli ultimi tempi le sue condizioni sono peggiorate ed i messaggi di solidarietà nei suoi confronti sono stati tantissimi da parte dei rappresentati della Serie A. Il calcio italiano perde un grande allenatore ed ex calciatore

Piace ricordarlo così, in salute e con la sua consueta coppola in testa a padroneggiare la sua panchina al Bologna, quella persa soltanto qualche mese fa. La società, infatti, ha deciso che Sinisa Mihajlovic non sarebbe più stato utile alla loro causa ed ha deciso di mandarlo a casa. Con l’animo da combattente che ha, l’ex allenatore non accettò di buon grado la separazione: “La mia avventura a Bologna non è stata solo calcio, non è stata solo sport… è stata un’unione di anime. Non capisco questo esonero. La situazione era sotto controllo ma decisione era covata da più tempo”.

Commoventi i video passati di quando Sinisa si è ammalato per la prima volta ed i calciatori del suo amato Bologna, che ha sempre fatto bene alla sua guida, sono passati da lui per un saluto. Finalmente, poi, da quell’ospedale è sceso ed è tornato in campo, in un periodo internazionale molto complesso vista la pandemia, ma con tutta la voglia di fare del suo meglio. Non molti anni fa è salito anche sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, come ospite, dove ha dato un forte messaggio sul coraggio di vivere.

Sinisa Mihajlovic non ce l’ha fatta: stroncato dalla leucemia a 53 anni

Nei giorni prima dell’esonero, Sinisa Mihajlovic era visibilmente cambiato, colpito da quella che è risultata essere una malattia fatale per l’allenatore del Bologna che ha lasciato un gran ricordo nel cuore dei suoi tifosi e non solo. Mai una parola fuori posto, un’onestà intellettuale invidiabile e la forza di un combattente dentro e fuori dal campo.

Soltanto 8 mesi fa, durante una conferenza stampa, Sinisa Mihajlovic ha annunciato di essere nuovamente malato di leucemia. Aveva intrapreso un percorso terapeutico, fatto di cure mirate, che però non hanno portato a risultati positivi. L’allenatore ex Bologna lascia una moglie Arianna Rapaccioni, e sei figli Marko, Viktorija, Virginia, Mirsolav, Duran e Nicholas.