Sciopero generale, Di Maggio (FdI) a iNews24: “Accuse senza entrare nel merito delle questioni”

Ai microfoni di iNews24, la deputata di Fratelli d’Italia Grazia Di Maggio interviene sullo sciopero generale di oggi, venerdì 16 dicembre, indetto dai sindacati CgiL e Uil.

I sindacati attaccano Quota 103, definendola una presa in giro.

“Evidentemente Landini non ha letto bene i contenuti della manovra. Ci sono ben tre interventi rivolti al ceto medio, che non favoriscono quindi i ricchi, ma riconoscono i sacrifici di chi lavora. La nostra decisione è anche rivalutare tutte le pensioni con una percentuale diversa: le minime sono rivalutate del 120%, quindi l’aumento maggiore riguarderà le categorie più fragili. Il meccanismo di aumento diminuisce man mano, fino agli assegni superiori di dieci volte la minima. Il governo si è insediato da circa due mesi e ha dovuto fare scelte di buonsenso e di merito, rispondendo alle urgenze del nostro Paese. I sindacati scioperano in modo strumentale”;

Cosa intende?

“Ritengo che nella nostra manovra ci siano risorse in primo luogo destinate al caro-energia, allo stesso tempo senza dimenticare i più fragili, le famiglie, le imprese. Ovviamente ci sono delle priorità e mi chiedo come mai vengano fatte accuse senza entrare nel merito delle questioni”;

Landini ha definito la Flat tax una “marchetta elettorale” e ha dichiarato che alle partite Iva non servono meno tasse, ma più diritti. Nella manovra non si parla di ferie, malattie e maternità per i lavoratori autonomi.

“Tra i vantaggi principali della Flat tax ci sono quelli di ridurre la pressione fiscale per le famiglie e per le imprese e per contrastare l’evasione fiscale. Dal mio punto di vista la manovra scommette sul futuro, anche dal punto di vista delle priorità. Ci sono 21 miliardi destinati al caro-energia. Lo Stato va in aiuto delle famiglie per calmierare le bollette e c’è attenzione al tessuto produttivo, alle imprese e al lavoro. E il taglio al cuneo fiscale”;

Anche su questo arrivano critiche…

“Il taglio del cuneo fiscale arriva fino al 3%. Si tratta di una misura che vale 4 miliardi e dopo quella sulle bollette è la più costosa. Ma bisogna sempre fare i conti con le risorse e con quello che si può fare. Mi rendo conto che le urgenze sono tante. Il nostro programma elettorale non resterà fine a se stesso e quello che non è stato fatto ancora sarà sicuramente oggetto dell’attenzione del governo e del Parlamento nel corso degli anni successivi. La manovra può essere migliorata e sarà migliorata durante l’iter parlamentare con il contributo anche dell’opposizione. Però io penso che il nostro sia un atteggiamento responsabile e come sempre senza fare promesse irrealizzabili. Bisogna anche misurarsi con scelte caute che rispondono anche alle urgenze del momento. Tutto il resto è strumentale”;

Un altro tema portato avanti dai sindacati è quello del precariato.

“Il tema del precariato è oggetto dell’azione del governo. Nel caso della scuola, sono soddisfatta di quanto fatto in Commissione Cultura, Istruzione e Ricerca, e per l’obiettivo raggiunto dal governo nei confronti anche dei precari del mondo della scuola. A dicembre avranno, oltre alla tredicesima, lo stipendio e gli arretrati, da 40 a 100 euro in più in busta paga, con esonero contributivo. I dipendenti pubblici avranno un aumento grazie agli arretrati. Inoltre pensiamo anche a un esonero dei contributi previdenziali per i periodo di paga dal 1 gennaio al 31 dicembre. C’è ancora tantissimo da fare”;

Landini ha parlato anche dell’esperienza dei navigator, spiegando che sono stati anche loro “precari che avrebbero dovuto trovare lavoro agli altri, e alla fine non sono stati neanche riconfermati”.

“I navigator sono stati pensati per un ruolo che purtroppo però non è stato messo in atto. Abbiamo visto il fallimento del reddito di cittadinanza in Italia, causato proprio dai mancati controlli. E i navigator, che dovevano accompagnare i percettori del rdc verso il mondo del lavoro, si sono ritrovati purtroppo loro stessi – come emerso da alcuni fatti di cronaca – a percepirlo loro stessi. Il precariato va combattuto creando lavoro”;

Come si crea il lavoro?

“Come creare lavoro? Nessuno ha la bacchetta magica. Proveniamo da un tasso di disoccupazione altissimo, da due anni di pandemia e abbiamo una guerra alle porte. Pensiamo che queste misure possano pian piano calmierare la situazione”;

Altre critiche riguardano il reddito di cittadinanza, che verrà cancellato nel 2024 a favore di altri sussidi.

“Lo abbiamo detto più volte: il rdc è una misura che non funziona. Questo non significa che non vogliamo aiutare i più fragili, anzi: è importante dare un contributo a chi non è nelle condizioni di lavorare. Ma dal punto di vista educativo, permettere a chiunque di percepire il reddito a tempo illimitato, è immobilista e anche concettualmente sbagliato per tanti giovani. È giusto che chi non può lavorare possa favorire di altre misure, ma non è giusto che non ci sia alcun tipo di controllo”.