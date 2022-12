“Sabato accadrà un macello”, terremoto al GF Vip tra Antonella ed Edoardo: cosa succede

Un macello potrebbe scoppiare nel GF Vip nel corso della giornata di sabato: riguarda il terremoto tra Antonella ed Edoardo.

Momenti tesi al GF Vip, con sabato che sembra il giorno segnato per un grande caos all’interno della casa di Cinecittà. Infatti la querelle riguarda Antonella ed Edoardo: cosa succederà in trasmissione.

Antonella Fiordalisi ed Edoardo Donnamaria potrebbero averla combinata grossa nel GF Vip 7. Infatti entrambi sono al centro di una bufera sui social network. La bufera vede protagonista Oriana Marzoli, a detta del pubblico vittima di un’imitazione esagerata e di poco stile. Questo momento non ha fatto infuriare solamente la concorrente venezuelana, ma anche Donnamaria, che si è scagliato a sorpresa proprio contro la Fiordalisi. I Vipponi nella Casa di Cinecittà si stanno divertendo con il gioco imitaVip, durante il quale l’imitatore deve mettere su una scenetta cercando di vestire i panni di uno dei suoi coinquilini.

Antonella ha quindi deciso di imitare Oriana e per farlo ha scelto appositamente un determinato outfit, a detta sua inevitabile per imitare la sua ex amica. Infatti l’influencer ha scelto di indossare una minigonna trasparente, il perizoma, un reggiseno, degli occhiali da sole e una parrucca bionda. Così la Fiordalisi si è presentata a tutti i suoi coinquilini, mettendo il lato B ben in vista e facendo degli esercizi fisici. Dopo essersi avvicinata ad Antonino Spinalbese ha quindi urlato frasi di cattivo gusto, scopriamo cos’è successo.

GF Vip, tutti contro Antonella: l’imitazione di Oriana al centro delle accuse

Il primo a difendere Oriana è stato Edoardo Tavassi, il quale ha fatto notare che queste cose la venezuelana non le ha mai dette. Inoltre la stessa Marzoli successivamente ha aggiunto: “Imitazione pessima” e poi ha chiesto a Donnamaria: “Ora ti piace di più la tua fidanzata?“. Ad aggiungersi ai commenti ci ha pensato Oltre questo, Giale De Donà ha rivelato a Oriana che, durante questa imitazione, Antonino in confessionale solo con Antonella si è sentito abbastanza imbarazzato.

Infatti Giaele De Donà ha confessato: “Mi ha detto ‘Non hai idea cosa ha fatto’, era imbarazzato. Ha fatto un confessionale forte“. Inoltre anche la maggior parte del pubblico ha trovato l’imitazione di Oriana davvero fuori luogo. Sono diversi i telespettatori che stanno esprimendo tutta la loro disapprovazione nel vedere queste scene che stanno facendo il giro del web. Vedremo quindi nella prossima puntata del reality show se scoppierà il caos in studio e nella casa più spiata dagli italiani.