La Rai prende una clamorosa decisione: salterà la finale tra Francia e Argentina

In queste ore la Rai ha deciso di prendere una clamorosa decisione sulla finale dei Mondiali tra Francia ed Argentina: lui non ci sarà.

Pesante decisione della Rai che ha scelto di far fuori un volto noto in vista della finale dei Mondiali tra Francia ed Argentina. A sorpresa proprio lui non ci sarà, cosa succederà durante l’attesa partita.

Una clamorosa notizia ha sconvolto tutti coloro che stanno seguendo le partite del campionato del Mondo di calcio. Infatti tra i commentatori tecnici più discussi, ma senza dubbio quello più seguito e che ha creato più reazioni ed interazioni, troviamo certamente Daniele Adani. Il commentatore, infatti, spesso è stato accusato di faziosità.

Infatti è nota la simpatia dell’ex difensore per la Nazionale Argentina ed in particolare per il suo campione Lionel Messi. Per questo motivo la Rai, per garantire una telecronaca godibile per tutti gli spettatori, ha scelto di relegare il commentatore romagnolo alla finale terzo posto tra Marocco e Croazia. Scopriamo quindi cos’è successo prima della finale.

Rai, in Finale non ci sarà Lele Adani al commento tecnico: la decisione

Quindi alla fine la Rai ha preso la decisione per mettere d’accordo tutti i telespettatori. Infatti il servizio pubblico ha scelto di non schierare Daniele Adani in cabina di regia per l’ultima partita del Mondiale in Qatar, che vedrà scendere in campo la Francia contro la sua amata Argentina. L’ex calciatore di Inter e Brescia, infatti, commenterà la finalina per il terzo posto tra Croazia e Marocco assieme a Stefano Bizzotto.

La telecronaca del match che assegnerà la Finale mondiale sarà affidata ad Alberto Rimedio ed Antonio Di Gennaro. Il tutto però è giustificato da questione di gerarchie. Infatti in molti ricorderanno che la coppia Rimedio-Di Gennaro fu costretta a rinunciare alla finalissima degli Europei tra Italia ed Inghilterra a causa di una positività al Covid-19. A loro posto, in quell’occasione al commento furono schierati proprio Stefano Bizzotto, con Katia Serra al commento tecnico.