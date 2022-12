Potrebbe essere introdotto un nuovo sistema di indicizzazione a sei fasce, in sostituzione di quello attuale che ne prevede te. Le novità.

Anche se la Commissione europea ha approvato la manovra economica del governo Meloni, ha espresso alcune criticità sulle pensioni. I dubbi riguardano in particolare la spesa, considerata troppo costosa, e il fatto che sia stato prorogato il sistema pensionistico precedente, ma aumentando le soglie di età.

Rivalutazione al 100%

Durante l‘iter verso l’approvazione sembra non passare l’emendamento che innalzerebbe a cinque volte la soglia di rivalutazione al 100% legata all’inflazione e su Quota 103.

La rivalutazione prevede l’innalzamento delle pensioni minime del 120% dell’inflazione. Si tratta di passare da 525 euro nel 2022 a 570 euro nel 2023 e 580 euro nel 2024.

Pensioni minime

Pare invece che passerà la richiesta di Forza Italia di alzare le pensioni minime a 600 euro solo per gli over 75. Gli azzurri avrebbero voluto portare la pensione minima a 1000 euro, ma mancano le coperture. Anche la soglia di 600 euro è in attesa della valutazione del Mef.

Forza Italia chiede anche di costituire un fondo di 500 milioni per l’indicizzazione delle pensioni minime a partire dal 2023.

A frenare sull’aumento delle pensioni già da gennaio è il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che sottolinea la necessità di calcolare l’entità delle risorse necessarie e l’età di partenza per far scattare gli aumenti. Il motivo è che le risorse sono limitate.

L’indicizzazione: il sistema a 6 fasce

Ma se da un lato frena sugli aumenti delle pensioni da gennaio 2023, nella manovra è prevista una modifica del sistema di calcolo degli aumenti, cioè l’indicizzazione delle pensioni.

Si tratta di un sistema a sei fasce che sostituirebbe quello attuale che ne prevede tre. È studiato in base al reddito con una percentuale decrescente all’aumentare dell’importo dell’assegno. A godere di questa rivalutazione del 7,3% sarebbero soprattutto i percettori di pensione minima.