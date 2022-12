“Io e lui sappiamo”, Ginevra Lamborghini svela la verità su Antonino Spinalbese

Qual è il rapporto tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese? È la diretta interessata a raccontare confidenzialmente la verità

I GinTonic vogliono vederli insieme, sono tanti gli aerei volati sulla casa del GF Vip ed i social impazzano con l’hashtag che è costantemente in tendenza. Qual è la verità dietro il loro rapporto? La diretta interessata fa chiarezza

In sole due settimane di permanenza all’interno del GF Vip, Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese hanno creato un rapporto invidiabile che ha molto colpito l’opinione pubblica ed è diventato virale. C’è un fandom apposito, i GinTonic, che li vedrebbero perfettamente insieme. Anche la produzione del GF Vip si è resa conto di quanto i due, insieme, funzionino, motivo per cui Ginevra ha avuto una seconda possibilità ed è tornata nella casa più spiata d’Italia per una settimana di vacanza.

Durante questa settimana, gli occhi sono stati interamente puntati su Ginevra e Antonino che, si pensava, avrebbero dato qualcosa in più ai loro patiti fan, in realtà si sono comportati perfettamente come due ottimi amici che non si vedevano da tempo. Ormai il tempo dell’ereditiera all’interno delle quattro mura di Cinecittà è scaduto, prima di andar via, parlando con un’altra concorrente ha chiarito il rapporto che c’è con Antonino Spinalbese.

I GinTonic non esistono, Ginevra e Antonino sono ottimi amici

Si pensava che Oriana Marzoli fosse una rivale in amore di Ginevra Lamborghini e, in effetti, Antonino Spinalbese ci è stato sotto le coperte con lei. In realtà, la diretta interessata ha fatto un discorso molto sincero e lucido alla showgirl spagnola: “Fa sempre piacere e io la capisco perché uguale io. Quando vedo gli aerei per me e Antonino, io ringrazio ma non è per la coppia. Fa piacere al di là della coppia, non è la ship, fa piacere a prescindere. Loro magari ci sperano, però poi io e lui lo sappiamo, è così, capito?”.

Nulla di fatto, insomma, tra i due. Sarebbe stato difficile pensare ad un rapporto costruito in sole due settimane, quindi restano degli ottimi amici e in futuro chissà.