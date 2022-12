GF Vip 7, svelata l’identità dei tre nuovi vip: è polemica, una è sconosciuta – FOTO

Si è scoperta l’identità dei tre nuovi vip che entreranno fra sabato 17 e lunedì 19 dicembre nella casa del GF Vip 7: una di loro è una sconosciuta, ed è già scoppiata la polemica. Cosa ci fa in mezzo ai vipponi di Alfonso Signorini?

Sembra proprio che, con l’avvicinarsi del Natale, stia arrivando il momento della verità anche per molti concorrenti del GF Vip 7. Ginevra Lamborghini sarebbe entrata ufficialmente perchè Antonino Spinalbese sembrerebbe avere una cotta per lei. Le parole della sorella di Elettra, però, sono andate in una direzione completamente diversa.

Le telecamere hanno catturato il discorso della cantante che si professava molto felice di vedere degli aerei con dei messaggi dedicati a lei ed Antonino. Ha però voluto specificare che ciò che apprezza è sentire l’affetto del pubblico, non essere considerata una coppia con l’ex di Belen. Ha anche aggiunto: “Io e lui sappiamo che non ci può essere nulla“.

GF Vip 7, ecco chi sono i tre nuovi vip: entreranno subito

Non è chiaro il motivo per cui Ginevra sia rientrata nella casa del GF Vip 7 senza avere nessun interesse per Antonino. Dall’altra parte, però, l’esperta di gossip Deianira Marzano ci fa sapere che nella settimana di Natale la Lamborghini dovrebbe cantare all’interno della casa il suo nuovo singolo musicale appena uscito, “Venere“.

Anche fra i Donnalisi è arrivato il momento della verità. Edoardo Donnamaria si è lasciato andare a diverse dichiarazioni infelici, raccogliendo l’inaspettato supporto da casa del papà di Antonella Fiordelisi. Sembrerebbe che il protagonista di Forum si sia stufato del lato più infantile della fidanzata, e quindi ha deciso di dormire con Alberto De Pisis.

La polemica riguardo un ingresso del 19 dicembre: non è una vip!

Il riavvicinamento di Edoardo a Micol Incorvaia potrebbe gettare Antonella di nuovo fra le braccia di Antonino. Nel frattempo, come anticipato da Alfonso Signorini, stanno per entrare almeno altri tre nuovi vipponi all’interno della casa del GF Vip 7. Nicole Murgia, che sicuramente si porterà dietro il gossip del fratello, entrerà sabato 17 dicembre.

Lunedì 19 dicembre entrerà il modello Andrea Maestrelli, che fino ad agosto era il fidanzato di Nicole Murgia. Insieme a lui dovrebbe varcare la porta rossa anche Dana Saber, italo-marocchina ed ex fidanzata di Dayane Mello. Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica sarebbe molto amica di Soleil Sorge. Questa ragazza sembrerebbe non aver nessun curriculum nel mondo dello spettacolo: come mai viene considerata una vip?

Ecco lo scherzo di Ginevra, che forse non è finito proprio come aveva progettato lei: