Cecilia Rodriguez è incinta? Spunta un nuovo indizio sui social

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono prossimi al matrimonio, ma non è che la showgirl argentina ci nasconde qualcosa?

Sono ormai settimane che si vocifera di una presunta gravidanza della sorella di Belen che non si è ancora espressa a riguardo. In passato sono arrivate diverse smentite, è l’ora per Santiago e Luna Marì di avere un cuginetto?

È bastato un abitino nero, molto aderente e corto che segnasse le forme di Cecilia Rodriguez a scatenare nuovamente il caos sui social. È incinta? La showgirl argentina tace, il suo futuro marito pure, ma i fan sono convinti che il pancino di Cecilia sia dovuto proprio ad una gravidanza. Da un lato, la showgirl non ha nascosto il desiderio di allargare la famiglia, avere uno e più bambini, dare dei cucinotti a Santiago e Luna Marì, dall’altro ha un matrimonio già programmato che fa pensare i due desiderano aspettare prima di una gravidanza fortemente voluta.

Al momento, è chiaro, si tratta soltanto di ipotesi perché nessuno si è ancora pronunciato in merito. Tuttavia, non è neppure la prima volta che si parla di una gravidanza per la secondogenita Rodriguez, soltanto di recente, infatti, è dovuta intervenire lei stessa per smentire ed ammettere di avere del gonfiore, nulla di più.

Cecilia Rodriguez, le foto che incastrano la showgirl argentina

Ad un evento in montagna, Cecilia Rodriguez si è divertita insieme ad altre modelle/influencer, come Francesca Amara giovane tiktoker partenopea che ha pubblicato i video incriminati. In particolare, in alcuni video pubblicati su Instagram si vede questo pancino un po’ troppo evidente agli occhi dei fan per essere soltanto gonfiore o lattosio, ha tutte le sembianze di un pancino da gravidanza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FRANCESCA AMARA (@francescaamaraa_)

Non si tratta dell’unico video dell’evento pubblicato sui social, anzi, Cecilia Rodriguez appare da più inquadrature con l’abito corto e molto attillato che mette in evidenza le sue forme. Per ora, tuttavia, la sorella di Belen non si è fatta sentire in merito, presto arriverà una smentita nel box delle domande o è l’ora di appendere un fiocco alla porta Rodriguez-Moser?