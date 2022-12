Ballando con le Stelle 2022, spunta il nome del vincitore: “Ecco chi trionferà”

In queste ore è spuntato fuori il nome del vincitore di Ballando con le Stelle 2022. Scopriamo quindi chi avrà la meglio durante la finale.

Milly Carlucci continua a siglare successi anche con l’ultima edizione di Ballando con le Stelle che sta registrando ottimi ascolti. In queste ore inoltre sarebbe spuntato anche il nome del vincitore dell’ultima stagione: lui non ha dubbi.

Manca sempre meno alla grande finale di Ballando con le Stelle, che anche in questa stagione ha accompagnato i telespettatori di Rai Uno. Le coppie in gara sono tutte agguerritissime per aggiudicarsi il trionfo salendo sul gradino più alto del podio. Tra queste troviamo anche l’affiatatissima coppia composta da Gabriel Garko e Giada Lini che hanno convito sia giuria che pubblico. Nonostante ciò la conduttrice e speaker radiofonica non sembra essere dello stesso giudizio della critica.

Nel frattempo in molti si lasciano andare a pronostici ed anche il conduttore de La vita in diretta. Infatti, ai microfoni del programma radiofonico condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta e Quatri, Alberto Matano si è lasciato sfuggire chi secondo lui trionferà nello show. Il padrone di casa de La Vita in Diretta ha quindi affermato: “Secondo me vincerà Gabriel Garko che è stato un concorrente dal mio punto di vista eccellente“. Per questo motivo per il conduttore non ci sono dubbi ed alla fine ad avere la meglio sarà la coppia tra formata dall’attore e Giada Lini.

Ballando con le Stelle, i pronostici di Alberto Matano: chi verrà ripescato

Il conduttore de La Vita in Diretta ha quindi dato i suoi pronostici per la trasmissione, rivelando anche chi sarà ripescato. Le coppie che nelle scorse puntate sono state eliminate sono quelle formate da Marta Flavi e Simone Arena, Giampiero Mughini e Veera Kinnunen, Dario Cassini e Lucrezia Lando, Paola Barale e Roly Maden, Lorenzo Biagiarelli ed Anastasia Kuzmina e Luisella Costamagna con Pasquale La Rocca.

Ebbene il conduttore ha svelato quale tra queste coppie verrà ripescata, affermando: “Sabato ci sarà il ripescaggio, quindi magari la Costamagna potrà rientrare in gara. È stata molto brava e anche sfortunata, speriamo possa rientrare“. C’è quindi grande attesa per la finale di Ballando con le Stelle. Nel frattempo Matano ha dato i suoi pronostici puntando su Gabriel Garko come vincitore finale e su Luisella Costamagna come ripescata.