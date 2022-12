Ballando con le Stelle 2022, infortunio per un altro concorrenti: Milly Carlucci sbigottita

Non c’è pace per Ballando con le Stelle 2022. Infatti un altro concorrente si è infortunato: Milly Carlucci a bocca aperta.

Questa potrebbe essere l’edizione più travagliata di sempre per Ballando con le Stelle. Un altro dei concorrenti del dance show quindi si è infortunato, lasciando sbigottita Milly Carlucci: di chi si tratta.

Da tutti l’edizione 2022 di Ballando con le Stelle verrà ricordata come la più controversa ma anche come la più sfortunata di sempre. Dopo l’esclusione di Enrico Montesano per la storia ormai arcinota della maglietta fascista, dopo gli scontri molto accesi fra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli, per Milly Carlucci arriva un’altra brutta tegola. Infatti questo ha a che fare con un infortunio all’interno del cast. Già, perché nelle scorse ore, come raccontato dalla presentatrice tramite i social della trasmissione, Gabriel Garko si è fatto male di nuovo.

Al momento non ci è dato sapere cos’è successo di preciso all’attore, visto che la presentatrice a proposito ha preferito rimanere sul vago. Infatti la Carlucci in merito ha scritto: “Popolo di ballerini e popolo di tutti voi che amate Ballando con le Stelle. Questo programma è veramente un grande romanzo a capitoli. E i capitoli, però, non li controlliamo noi, succedono delle cose. Questa è una premessa per dire che ieri, proprio durante l’allenamento, il nostro amatissimo Gabriel Garko ha subito un infortunio“. Andiamo quindi a vedere l’annuncio completo della presentatrice.

Ballando con le Stelle, nuovo infortunio per Gabriel Garko: l’annuncio di Milly Carlucci

Milly Carlucci ha quindi annunciato il nuovo stop per Gabriel Garko ed in merito ha scritto: “Questa, purtroppo, come sapete, è una possibilità che è sempre in agguato per tutti quanti e chiaramente lui si porta appresso le conseguenze di un’altra situazione che lo rendono un po’ più vulnerabile“. Una nuova grande gatta da pelare per la presentatrice del danche show di Rai Uno , che dopo due settimane di stop a causa dei Mondiali di Calcio 2022 in Qatar tornerà ad essere in onda sabato prossimo, 17 dicembre.

Poco dopo l’attore ha confermato quanto annunciato da Milly Carlucci, ma nonostante ciò non avrebbe alcuna intenzione di arrendersi. Infatti proprio la presentatrice ha definito Garko come il Rocky Balboa della trasmissione. L’attore avrebbe anche scritto alla Carlucci che è pronto a mettercela tutta e fare uno sforzo per esserci in trasmissione. Resta ora da capire cosa succederà in vista della finale, visto e considerato che Gabriel Garko ha avuto accesso alla puntata finale di questa edizione di Ballando. Quindi l’attore è costretto a stringere i denti in vista della finale.