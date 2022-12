Anna Pettinelli, perchè ha lasciato Amici: lo si era sempre sospettato

Perchè Anna Pettinelli ha lasciato Amici? Il pubblico della trasmissione lo aveva sempre sospettato, ma adesso la diretta interessata ha chiarito quello che è veramente successo in un’intervista. Ecco le sue parole.

Il 2022 ha portato degli enormi cambiamenti nella vita di Anna Pettinelli. Non è più la professoressa di Amici, e con lei ha lasciato la trasmissione anche Veronica Peparini. Entrambe non si sono volute esprimere riguardo il loro addio alla trasmissione, anche se il fidanzato della peparini sembrerebbe aver fatto alcune allusioni dal suo account Instagram.

Nell’ultima intervista rilasciata da Anna Pettinelli a Lorella Cuccarini prima di lasciare il talent, il volto di RDS aveva dichiarato la sua ammirazione per Maria De Filippi. Allo stesso tempo, aveva confermato la totale incompatibilità con Rudy Zerbi, con il quale litigava veramente e poi faceva fatica a chiarirsi e ricucire il rapporto.

Anna Pettinelli, ecco perchè ha lasciato Amici: la verità

A differenza di Veronica Peparini, Anna Pettinelli avrebbe deciso di raccontare la sua verità, spiegando perchè ha lasciato Amici. In un’intervista rilasciata al settimanale Gente ha spiegato che Maria De Filippi ha voluto fare un cambio fra i professori del talent-show. Per questo motivo, lei ha lasciato il suo posto ed è tornata di nuovo Arisa.

Anna Pettinelli ha voluto anche precisare che è rimasta in ottimi rapporti con Maria De Filippi, che ha sempre descritto come una vera stakanovista. Non ha quindi escluso che in futuro ci possa essere un suo ritorno ad Amici. Sempre nel 2022, per l’ex professoressa di Amici c’è stato anche un importante cambiamento sentimentale: è tornata single.

“Penso sia felice, altrimenti sarebbe un pazzo”: cosa ha fatto il suo ex

Anna Pettinelli ha spiegato di essere stata lei a volere la fine della relazione con Stefano Macchi, perchè l’amore era già finito da tempo. A metà novembre ed a poca distanza dalla loro rottura, l’ex della Pettinelli ha annunciato di aspettare un bambino dalla nuova compagna, la modella Elisa D’Ospina. I due hanno anche fatto visita a Papa Francesco.

Anna Pettinelli si è dichiarata davvero felice di essere single ed anche per il suo ex, spiegando di avergli fatto dei regali per la sua casa nuova. Allo stesso tempo, ha espresso il desidero per un “galateo di chi si separa“. Secondo l’ex professoressa di Amici, bisognerebbe aspettare un po’ prima di mostrarsi con un altro sui social.

Ecco una parte dell’intervista a Gente che Anna Pettinelli ha voluto pubblicare sul suo canale Instagram: