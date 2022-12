Wanda Nara colta il flagrante mentre bacia un altro: Icardi è un ricordo lontano? – VIDEO

Wanda Nara è stata beccata in pieno a baciare un altro. È finita davvero con Mauro Icardi o è un altro teatrino per far parlare di sé?

Dalla TV argentina arriva una segnalazione molto interessante sulla moglie (o forse ex?) del fuoriclasse del PSG tra le braccia di un uomo che non sembra affatto Mauro Icardi. Dalle riprese è evidente un avvicinamento “pericoloso”.

La telenovela argentina va avanti e no, non è una di quelle interessanti e belle da vedere di Mediaset, ma la vita di Wanda Nara e Mauro Icardi che sembrano vivere un rapporto molto ambiguo, sicuramente fuori dagli standard matrimoniali. Dal programma TV Socios del espectáculo, dell’emittente argentina, è partito un mega gossip che vede un bel bacio tra Wanda Nara e L-Gante.

Scendendo nei dettagli, dopo una serata passata insieme a guardare la semifinale dei Mondiali di Qatar 2022 tra Argentina e Croazia, l’agente e il rapper 22enne sono saliti a bordo di un’auto alla cui guida c’era proprio L-Gante. È lì che i due sono stati colti in flagrante mentre si baciavano appassionatamente.

Wanda Nara e L-Gante, il racconto social di una notte di festa

L’agente e il rapper hanno ammesso di stare insieme con delle storie su Instagram in cui si ritraevano come supporter dell’Argentina. Evidentemente la gioia della vittoria è stata tanta da aver spinto i due a festeggiare a modo loro il passaggio in finale della loro nazionale d’origine. Nessuno avrebbe mai pensato potesse concludersi così la giornata trascorsa insieme, eppure la testimonianza è ben evidente:

Cos’avrà da dire in merito l’agente del fuoriclasse del PSG? Soltanto di recente, infatti, è stata lei stessa a smentire il flirt col rapper e mettere i puntini sulle ‘i’ sul rapporto con suo marito con cui sembrava andare tutto a gonfie vele. Tuttavia, le immagini riprese dal programma argentino non lasciano troppi indugi a questo Wandagate.