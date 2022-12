“La fotocopia di Alex Belli”, ex vippona a muso duro contro uno dei concorrenti di quest’anno

Dovrebbe essere un complimento o una critica quella di essere paragonato ad Alex Belli? Sicuramente l’ex vippona l’ha detto con accezione negativa

I concorrenti delle passate edizioni del GF Vip non sono particolarmente dolci con i loro successori di quest’anno e non lo è stata neppure una delle protagoniste dello scorso anno che ha dispensato parecchie critiche

Casa Pipol ha ospitato una scatenatissima Manila Nazzaro che nella scorsa edizione del GF Vip ha detto la sua ed ha deciso di farlo anche quest’anno, ma dall’esterno della porta rossa commentando la questione Ginevra Lamborghini-Antonino Spinalbese: “Sembra una fotocopia di ciò che abbiamo vissuto l’anno scorso. Alex Belli è una persona intelligente ed è quasi intoccabile per me. Lui è un buono! Alfonso lo voleva di nuovo nella Casa. Non accetto l’ingresso di Ginevra perché è stata squalificata. Ci sono degli atteggiamenti che sono stati obiettivamente puniti e altri addirittura premiati, soprattutto sulla base del nulla, di cosa stiamo parlando?”.

Sugli altri concorrenti, invece, ha ammesso: “Non mi sono piaciuti i toni di tutti. Anzi, ho apprezzato l’eleganza di Pamela che, in alcuni casi, si è sottratta. Nonostante gli attacchi ha avuto un atteggiamento positivo ed ha risposto con la parola, la dolcezza e l’ascolto”.

Manila Nazzaro su Charlie Gnocchi, Milena Miconi, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia

Durante l’intervista a Casa Pipol, Manila Nazzaro ha parlato anche degli altri protagonisti del GF Vip di quest’anno: “Charlie Gnocchi? Lo conosco e so chi è. Lui è il compagnone dalla battuta un po’ verace. In un contesto come il GF Vip può essere letta in un’altra maniera. Cosa porterà Milena Miconi nella Casa del GF Vip? Ho fatto un post su di lei… lei porterà dell’ascolto. Lei ha un curriculum meraviglioso. E’ una bravissima attrice. Con chi potrebbe legare? Con Patrizia Rossetti si trova molto bene, a me piace tanto lei”. Per finire, ha chiosato su una delle coppie del momento: “Anche Tavassi mi sta simpatico da morire. Vedremo come andrà con Micol”.

Chi invece è stata subissata di critiche da parte sua è Katia Ricciarelli che è apparsa la scorsa settimana insieme a Francesca Cipriani e Alessandro Rossi: “Ho trovato assurda la presenza di Katia Ricciarelli l’altra sera a cantare l’Ave Maria in televisione. C’è un cachet. Era molto più giusto, più puro e più semplice far parte di tutti noi il giorno delle nozze di Francesca. Ho trovato imbarazzante la presenza di Katia Ricciarelli in studio e non al matrimonio di Francesca Cipriani”.