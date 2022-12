Doc – Nelle tue mani, splendida notizia per un protagonista: adesso è ufficiale. Arriva la conferma che spiazza tutto il pubblico

Quando la realtà si mescola alla finzione scenica non è mai facile separare il lavoro dalla vita privata. Ma un amatissimo protagonista di Doc – Nelle tue mani, la fiction di enorme successi su Rai 1, ci riesce da anni e presto sarà protagonista di una svolta dolcissima.

Luca Argentero e Cristina Marino a settembre hanno annunciato l’arrivo del loro secondo figlio e fino ad oggi soprattutto tra i famn si erano moltiplicate le previsioni. Molti erano convinti che accanto a Nina Speranza, che ha due anni e mezzo, sarebbe arrivata una sorellina. Adesso abbiamo anche la risposta.

“È ufficiale: sarà maschio”, hanno svelato loro al settimanale Grazia che li ha intervistati a poche settimane dal pasto. La coppia ha spiegato di non avere ancora scelto il nome ma ha già ristretto la rosa. Tutto quello che Cristina chiede è un segnale: “La mia speranza è che si innamori perdutamente di me. Perché l’amore che vedo negli occhi di Nina quando guarda suo padre è qualcosa di speciale”.

Solo qualche tempo fa l’attore torinese, ospite a Verissimo aveva spiegato così raccontato la loro perfetta sintonia: “Lei è una ragazza incredibile, splendida, una mamma indescrivibile, una donna stupenda, piena di energia e io dico sempre che quando il tuo compagno ti dà lo stimolo di essere la migliore versione di te vuol dire che hai trovato la persona giusta e se hai voglia di essere il tuo meglio per l’altro vuol dire che c’è possibilità di durare nel tempo”. E aveva confessato il suo desiderio più grande: aumentare il tempo da passare con la sua famiglia.

Doc – Nelle tue mani, splendida notizia per un protagonista: il 2023 sarà un anno magico

Il 2023 quindi porterà notizie positive in casa di Cristina Marino e Luca Argentero. Ma i fan non devono disperare, perché nei prossimi mesi cominceranno anche le riprese della terza stagione di Doc – Nelle tue mani che così arriverà in prima serata all’inizio del 2024.

Luca Argentero quindi vestirà i panni del dottor Andrea Fanti, un ruolo nel quale si è calato subito perfettamente come ha confessato a Che Tempo che Fa. In quell’occasione aveva anche fatto un’anticipazione che ha sognare. “Ho letto con gli sceneggiatori Doc 3 e vi giuro che mi è venuta la pelle d’oca. Spero possa venire anche a voi, inizieremo le riprese in primavera.

Doc – Nelle tue mani 3 dovrebbe essere anche l’ultima stagione della serie gtv, anche se per ora dalla Rai non sono arrivate comunicazioni ufficiali. Sicuramente ritroveremo molti dei protagonisti, a cominciare da Luca Argentero e Matilde Gioli (interpreta la dottoressa Giulia Giordano) ma non Silvia Mazzieri che interpretava Alba.