Cassano racconta un aneddoto su Buffon: i tifosi sono tutti senza parole

In queste ore Antonio Cassano ha voluto stupire ancora tutti nel corso dell’ultima puntata della Bobo Tv: l’aneddoto su Buffon spiazza tutti.

Antonio Cassano è uno dei protagonisti vulcanici della Bobo Tv. Nella televisione online con Christian Vieri, Nicola Ventola e Lele Adani, il campione di Bari Vecchia ha deciso di raccontare un particolare aneddoto su Buffon: le sue parole.

Tra i protagonisti assoluti del mondo del web nell’ultimo anno troviamo certamente Antonio Cassano. Il vulcanico ex calciatore infatti è una delle personalità della Bobo Tv, insieme a Christian Vieri, Nicola Ventola e Lele Adani. Nelle ultime ore, l’ex calciatore del Real Madrid ha voluto elogiare l’amico ed ex compagno della Nazionale, Gianluigi Buffon. Le parole dell’ex fantasista hanno sorpreso tutti i telespettatori connessi su Twitch.

Infatti ha scelto insieme a Ventola tre calciatori simbolo della storia recente della nazionale italiana. L’ex calciatore ha quindi iniziato citando Gianluigi Buffon. Parlando dell’ex collega ha quindi affermato: “Per genuinità abbiamo scelto Buffon perché noi lo vediamo oggi a 44 anni. Ma è genuino come un bambino. In nazionale parlava con Spazzolino (Pietro Lombardi, storico magazziniere dell’Italia n.d.r.), con il cuoco e con tutte le persone“. Ma l’ex calciatore non si è di certo fermato qui, andiamo a vedere le sue parole.

Cassano ed il simpatico aneddoto su Buffon: “Genuino come un bambino”

Antonio Cassano ha quindi deciso di elogiare Gianluigi Buffon, inserito al primo posto tra le personalità più importanti della nostra Nazionale. Il focoso commentatore ha quindi elogiato la genuinità del portiere del Parma, aggiungendo sempre ai microfoni della Bobo Tv: “Quello che mi ha lasciato è di un bambino felice come al parco giochi. Sempre carico, entusiasta. Quello che mi ha dato lui in nazionale non lo ha dato nessuno“. Ma Buffon non è l’unico calciatore celebrato.

Infatti sempre Cassano ha continuato: “Per la personalità scelgo Gennaro Gattuso. Affrontava il mondo con una grinta incredibile. Lui mi prendeva con il dito che io chiamavo “amo” e mi portava in giro oppure me le dava in testa. Ragazzo favoloso di gruppo, una personalità eccezionale. Il vero capitano della nazionale“.

Infine l’ultimo calciatore elogiato è l’amico Bobo Vieri. Parlando dell’host del canale Twitch in cui è ospite ha quindi concluso: “Vieri? Bobo ha giocato in tantissime le squadre ma quando metteva la maglia della nazionale aveva una passione incredibile. Quella passione non l’ho ritrovata in nessun altro calciatore. Era innamorato dell’Italia“. Con queste parole FantAntonio ha quindi concluso il suo intervento sul canale Twitch dell’amico.