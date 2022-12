Bonus edilizi a rischio? Le parole del ministro Giorgetti

Il ministro Giorgetti ha dichiarato che "sono in elaborazione specifiche modifiche dell'articolo 9 del decreto Aiuti Quater": a cosa lavora il governo.

I Bonus edilizi hanno prodotto crediti fiscali per circa 100 miliardi. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti durante il question time alla Camera.

“Lascio a voi valutare quali interventi il governo avrebbe potuto adottare utilizzando tali risorse, quali ad esempio la riduzione complessiva del cuneo fiscale e previdenziale di circa 10 punti percentuali”.

Il ministro ha aggiunto che “sono in elaborazione specifiche modifiche dell’articolo 9 del decreto Aiuti Quater” che “consentiranno una maggiore circolazione dei titoli tra gli intermediari qualificati e che garantiranno dei cosiddetti prestiti ponte per le imprese edili che si trovano in possesso di tali crediti”.

Per agevolare la circolazione dei crediti, “il decreto legge Aiuti quater ha previsto per quelli comunicati dall’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 la possibilità di utilizzo in dieci rate annuali”, ha aggiunto il ministro.