Anticipazioni Uomini e Donne, Lavinia fa la sua scelta? Scatta un bacio sul Trono

Oggi andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne che riserverà non pochi colpi di scena: tutte le anticipazioni

La programmazione del dating show di Canale 5 prosegue non senza colpi di scena. Protagonista della puntata di oggi sarà indubbiamente Lavinia cui sarà dedicato molto spazio per quanto riguarda il Trono Classico.

A partire dalle 14.45, come si consueto, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne con al centro dell’attenzione il Trono Classico. Quest’oggi, infatti, si farà avanti Lavinia Mauro che fin qui non è stata molto centrale al dating show, ma è arrivato tempo di bilanci anche per lei che è arrivata insieme agli altri tre tronisti a settembre. Al centro dello studio, dunque, troveremo seduta la tronista romana che sembrerebbe essersi riavvicinata ad Alessio Corvino.

Insieme, i due ragazzi hanno passato del tempo insieme a Caserta, città di lui, e l’appuntamento sarebbe andato piuttosto bene. A quanto pare il ventisettenne sarebbe riuscito finalmente a sciogliere i dubbi della bella romana che in queste settimane lo aveva accusato di essere troppo freddo e di non darle le attenzioni giuste. Un atteggiamento che aveva avvicinato la tronista al rivale, Alessio Campoli, contattato proprio da lei. Oggi in studio il feeling tra la romana e il casertano sarà evidente.

Dalle anticipazioni emerge che Lavinia non aspettava altro e sembrerebbe addirittura indirizzata a fare una scelta ben precisa che, a questo punto, potrebbe arrivare tra il tramonto del 2022 e l’alba del 2023.

Anticipazioni Uomini e Donne, bacio tra Federico Nicotera e Carola

Carola e Alice sono completamente l’opposto, sotto ogni punto di vista, eppure Federico Nicotera sembra essere proprio tra le due corteggiatrici. Il pubblico protende verso Carola e trova che il tronista abbia più affinità con lei. A dimostrazione di ciò, oggi andrà in onda un’esterna in cui scatta nuovamente un bacio appassionato.

Oltremodo, il tronista ha ammesso che uscire con Alice gli ha creato imbarazzo. Proprio per questo motivo, la corteggiatrice ha deciso di non presentarsi neppure dietro le quinte perché non ha accettato le parole ed il comportamento del tronista.