Adele fa una confessione che preoccupa tutti i fan: si teme il peggio

Una confessione da parte della star britannica Adele ha fatto preoccupare le migliaia di fan che ha in tutto il mondo

La salute mentale è diventato un tema centrale negli ultimi tempi, sopratutto nel corso della pandemia che non ha aiutato affatto con la cura della stessa. Adesso è la celebrità britannica a rivelare qualcosa di sconcertante.

Dall’uscita nel panorama musicale ad oggi, Adele ha avuto un cambiamento estetico, personale e professionale a dir poco impressionante. Negli anni, la cantante britannica ha deciso di migliorarsi sotto ogni punto di vista e l’ha evidentemente fatto con successo visto e considerato l’ammontare di seguito che conta. La sua musica è apprezzata in tutto il mondo ed anche in Italia la cantante ha un fandom gremito che non fa altro che seguirla anche nel resto d’Europa quando può.

Ciò che spesso ha colpito di Adele è la sua sensibilità, il suo così reale contatto con gli altri, sentendosi una tra tante e mai una stella della musica, nonostante i grandi successi e le soddisfazioni raccolte. La cantante britannica ha deciso di raccontarsi, ancora una volta, in un discorso che ha fatto un po’ storcere il naso ai suoi fan preoccupati per la sua salute.

Adele confessa: “Dopo il divorzio faccio 5 sedute al giorno dal psicologo”

Nel corso del suo spettacolo Weekends with Adele che si è tenuto al Caesars Palace di Las Vegas, Adele ha parlato della salute mentale, tema molto centrale e che è diventato un po’ meno tabù: “Dopo il divorzio soffrivo troppo di ansia e questo malessere si manifestava anche sul palco. Per sentirmi sicura facevo anche cinque sedute al giorno. Voglio che la terapia mi aiuti a imparare ad assumermi le responsabilità delle mie scelte e che mi sia utile a sentirmi pienamente consapevole quando mi esibisco, imparando a gestire l’ansia da palcoscenico, per dare tutta se stessa ai fan”.

La cantante britannica ha diffuso un messaggio davvero molto importante ai tanti che la seguono che, in men che non si dica, hanno reso virale il video sui social diffondendo a macchia d’olio le parole di Adele.