WhatsApp, super novità in Italia: cosa sta succedendo in queste ore

Spunta su WhatsApp una super novità per quanto riguarda la penisola italiana. L’ultimo aggiornamento sul servizio di messaggistica.

Non finiscono mai le novità all’interno di WhatsApp, con una nuova funzione in arrivo anche per gli utenti della penisola italiana. Ancora una volta cambia tutto: ecco tutti i dettagli dell’ultimo aggiornamento.

Dopo diversi mesi dal lancio di Community nella versione Beta, adesso la funzione è disponibile anche in Italia per gli utenti pubblici. Infatti l’attivazione è arrivata con successo con la versione 22.24.81 dell’app, disponibile da poche ore su iOS ed Android. Di seguito è arrivato anche il change log. Questo appunto introduce Community, descrivendolo come: “Riunisci i gruppi correlati in uno spazio dedicato. Invia avvisi e aggiungi gruppi nuovi o esistenti alle community“.

Per iniziare si dovrà andare alla scheda Community. WhatsApp inoltre invita gli utenti a creare e inviare sondaggi nelle chat, toccando il tasto + e selezionando Sondaggio per iniziare. Inoltre l’altra grande novità riguarda le videochiamate di gruppo che adesso potranno godere di una nuova interfaccia. Whatsapp spiega che “queste funzioni verranno implementate nelle prossime settimane”, ma per la maggior parte degli utenti è già attivata la possibilità di accedere alle Community attraverso il nuovo tab inserito nella barra sottostante dell’app.

WhatsApp, tre funzioni che in pochi conoscono: quali sono

Tutti usano WhatsApp ma sono pochissimi gli utenti che utilizzano queste tre funzioni, a dir poco sconosciute. Lo sviluppo dell’applicazione come ben sappiamo è costante, con gli sviluppatori pronti ad introdurre sempre tante novità. Per chi fa un uso professionale di WhatsApp risulta molto valida la possibilità di “tarare” la funzione del tasto “invio” sulla tastiera. Infatti attraverso l’apposita impostazione è possibile scegliere se questo serva a inoltrare un messaggio scritto o ad andare a capo.

Mentre invece la seconda funzione nascosta riguarda il caso in cui si parta per un viaggio in gruppo o con una famiglia numerosa, attenzione ad un’altra opportunità. Si tratta della “Posizione in tempo reale”. Per utilizzare questa funzione sarà sufficiente utilizzare e il tasto Allega, rappresentato da una graffetta. Qui si dovrà selezionare Posizione e quindi Posizione in tempo reale. Sarà possibile scegliere tra 15 minuti, 1 ora o 8 ore.

Infine la terza funzione nascosta è la soluzione alle troppe chat. Infatti per risolvere il problema basta tenere premuto un gruppo o una chat nella schermata primaria e poi in alto appariranno tre opzioni. Infatti premendo il tasto dell’archivio si sposteranno le conversazioni che si ritiene opportuno in Archivio e spariranno dalla schermata principale.