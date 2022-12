“L’abbiamo tenuto nascosto”, Shaila Gatta e Zarino escono allo scoperto: tutta la verità

Shaila Gatta e Alessandro Zarino sono una coppia dopo tanti anni di amicizia e rapporti lavorativi: finalmente escono allo scoperto

Entrambi appartenenti al mondo Mediaset e passati per le grinfie di Maria De Filippi seppure in due periodi e programmi diversi. I due finalmente hanno ammesso di stare insieme dopo un primo momento di smentite.

Per un bel po’ di tempo, Shaila Gatta ha fatto coppia fissa con l’ex calciatore di Serie A, Leonardo Blanchard. I due sembravano davvero molto affiatati, fin quando le foto ed i video insieme sono stati sempre meno ed i fan si sono resi conto che qualcosa si era definitivamente rotto. Poco dopo le segnalazioni da parte dei tanti follower della ballerina di Amici e velina di Striscia La Notizia, qualcuno ha puntato il dito su una nuova coppia, quella composta dalla suddetta e Alessandro Zarino, ex tronista di Uomini e Donne.

Proprio al dating show, Zarino ha avuto una breve storia con Veronica Burchielli tramontata in men che non si dica. Per mettere a tacere ogni voce, i due -dapprima molto amici- hanno deciso di smentire inizialmente ogni rumor su un loro presunto rapporto amoroso e mettere i puntini sulle ‘i’ che, però, non si sono rivelati realtà perché adesso stanno insieme.

Perché nascondere la relazione? Shaila Gatta e Alessandro Zarino spiegano i motivi

Al settimanale Chi, Shaila Gatta ha raccontato i dettagli sul loro rapporto: “Avevamo un’amicizia leale, autentica anche se entrambi sapevamo che, sotto sotto, c’era dell’altro. Il primo bacio? Arrivato quest’estate, dopo diversi incontri di lavoro. Il primo, in verità, è stato meno romantico. Scriva pure volante. Eravamo proprio sotto casa mia. Il secondo, invece, è stato in Salento, in Puglia”. C’è un motivo specifico, però, se non hanno voluto fare tutto subito alla luce del giorno: “Lo chiami pure senso di protezione. Volevamo tutelare il nostro sentimento ed essere sicuri prima di mostrarci al mondo”.

Le cose sono andate molto a rilento proprio perché Shaila aveva da poco chiuso la sua relazione con Blanchard e Zarino ha avuto la pazienza di aspettare accanto a lei, così come ha spiegato la ballerina di Amici.