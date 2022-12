Manuel Bortuzzo lascia tutti a bocca aperta: lo ha fatto davvero | Fan increduli

In queste ore Manuel Bortuzzo ha lasciato tutti a bocca aperta. Uno scatto infatti ha reso incredubili i suoi fan: che cos’è successo.

Torna a far parlare di sé Manuel Bortuzzo, che ha sorpreso tutti i suoi seguaci dopo aver pubblicato una scatto su Instagram. Infatti l’ex nuotatore si è messo a nudo mostrando tutti i nuovi tatuaggi: fan a bocca aperta.

Alla fine Manuel Bortuzzo è stato di parola. Infatti l’ex gieffino aveva detto all’interno della casa che alla fine del reality avrebbe fatto tanti altri tatuaggi ed alla fine così è stato. Sui social il triestino si è fatto vedere a torso nudo, interamente ricoperto da tatuaggi che raccontano la sua storia. Al reality, togliendosi la maglietta, agli altri ‘vipponi’ il 23enne aveva spiegato di aver iniziato a fare i tatuaggi dopo il terrificante incidente, quando il 3 febbraio 2019 la sua vita è cambiata.

Infatti proprio quel giorno, per sbaglio, rimase coinvolto in una sparatoria all’esterno di un bar nel quartiere Axa di Roma. I facinorosi gli spararono alle spalle provocandogli una lesione spinale a causa della quale è rimasto paralizzato dalle gambe in giù. Già prima dell’incidente il 23enne ne aveva molti, ma adesso Manuel ha deciso di coprire tutti gli spazi vuoti. Il nuotatore ha iniziato dopo il suo incidente a farsi fare i disegni sulla pelle. Andiamo quindi a vedere i dettagli di alcuni dei suoi tatuaggi.

Manuel Bortuzzo si mostra tutto tatuato: il significato dei vari disegni

Come abbiamo detto sono diversi i tatauggi fatti da Manuel Bortuzzo. Infatti sul suo corpo troviamo tatuato anche il numero 12, perché è salvo per soli 12 millimetri, se il proiettile l’avesse colpito diversamente, avrebbe perso la vita. Mentre invece sul corpo è presente la scritta “Sui generis”, nel senso di soggetto atipico che riesce a rinascere dal caos, che però poi ha cancellato. Ma i tatuaggi di Bortuzzo di certo non finiscono qui.

Infatti sulla pancia un’aquila con le ali spiegate, simbolo di forza e regalità. Si era anche tatuato un 22 in riferimento alla storia con Lulù Selassie che però purtroppo è subito finita. Inoltre è ben visibile anche un bel disegno sul braccio. Parlando dei suoi tatuaggi, Bortuzzo ha quindi spiegato: “Questi li ho fatti dopo quello che mi è successo. Prima non ne avevo nemmeno uno, poi ho iniziato e ne farò anche altri“. Promessa mantenuta, visto che a distanza di un anno suo busto e le sue braccia sono piene di tattoo.