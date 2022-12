Al Bano, nuovo colpo di scena: “Sono il suo genero”. Loredana Lecciso si giustifica

Dopo la presunta amante spagnola ed il debito, da cui Al Bano ha preso le distanze, c’è stato un nuovo colpo di scena in diretta televisiva: ecco chi è il ragazzo che si è presentato come il genero e cosa ha spiegato Loredana Lecciso.

All’inizio di dicembre è uscita un’intervista di Jasmine Carrisi. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha rivelato di essere stata vittima di bullismo a causa della popolarità dei suoi genitori. Sua mamma ha rivelato di essere completamente all’oscuro di questi episodi. Allo stesso tempo, ha voluto anche sminuire gli episodi raccontati da Jasmine.

Secondo la Lecciso i giovani devono sperimentare il mondo, e questi episodi spiacevoli non è possibile eliminarli del tutto. Allo stesso tempo si è dichiarata serena, perchè non ha mai visto Jasmine turbata o vessata. All’interno della trasmissione Bellama’, di cui la moglie di Al Bano è stata protagonista il 14 dicembre, sono state anche proiettate alcune dichiarazioni della figlia, che è stata ospite nella stessa trasmissione qualche giorno prima.

Loredana Lecciso presenta il futuro genero ad Al bano

Jasmine Carrisi sostiene di aver preso da sua madre la capacità di essere sottilmente ironica. Allo stesso tempo, ha voluto sottolineare come l’immagine televisiva di sua madre sia lontana dalla realtà. Molti ricordano la Lecciso per i suoi balletti in televisione, ma la compagna di Al Bano sarebbe soprattutto una donna molto intelligente.

Loredana Lecciso ha spiegato serenamente di essere soddisfatta del suo passato. Dopo i balletti con cui la sua popolarità era esplosa, Daniel Toaff l’aveva voluta come inviata a La vita in diretta. Lì ebbe la possibilità di esercitare la professione di giornalista, dal momento che è iscritta all’albo. Potè intervistare anche Alberto Castagna e Carlo Verdone.

“Il talento di Loredana Lecciso è sempre stato oscurato dal gossip”

Loredana Lecciso non ha dunque inaugurato solo il genere che Carlo Freccero battezzò “Tv soap“. Oltre a fare l’inviata per Rai 1, ha anche interpretato Maria Maddalena nel balletto Le ultime parole di Cristo, l’esibizione teatrale con la coreografia e regia di Fredy Franzutti del 2018. Ha inoltre rivelato che da giovane era molto più religiosa di oggi.

Quando a Bellama’ si è lasciato spazio alle domande dei Boomer e della Generazione Z, c’è stato anche un divertente siparietto. Un ragazzo, non appena preso il microfono, si è presentato come il futuro genero di Al Bano. La Lecciso si è subito giustificata: “Allora, Al Bano, non ti devi preoccupare. Te lo presento: si chiama Alessio, l’ho conosciuto poco fa. È un bravissimo ragazzo“. Ovviamente Alessio non ha mai incontrato Jasmine Carrisi.

