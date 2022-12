Ilary Blasi e Bastian, improvviso gelo: spunta un terzo incomodo

Ilary Blasi pensava di aver trovato pace dopo la separazione con Totti ed ecco che arriva qualcuno ad intromettersi nel suo rapporto con Bastian

Sono ormai settimane che la conduttrice è su tutte le copertine in compagnia dell’imprenditore tedesco, mentre il suo ex marito continua a vivere serenamente con Noemi Bocchi. Adesso spunta un terzo incomodo che racconta la sua verità

Dopo la fine della storia con Francesco Totti, Ilary Blasi ha trovato un po’ di serenità tra le braccia dell’imprenditore tedesco Bastian con cui sono emerse le prime foto. Sono ormai settimane che la conduttrice è sulle copertine dei principali giornali di gossip intanto che l’ex capitano della Roma si gode la compagnia di Noemi Bocchi. I due sembrano essere tranquillamente affini ed hanno deciso di passare delle giornate di relax insieme per poter passare un po’ di tempo a conoscersi.

Tuttavia, tra lui e lei cominciano ad emergere i primi scheletri nell’armadio con una ragazza che sostiene di esserci da prima di Ilary e che è possibile addirittura che è stata mentre Bastian conosceva la conduttrice. Qual è la verità? La sua testimonianza è molto chiara, ma va presa con le pinze vista e considerata l’unica campana da cui proviene la voce.

Tra Ilary e Bastian spunta Claudia: la verità sull’imprenditore tedesco

A Novella 2000 ha parlato una giovane ragazza italiana di 24 anni, Claudia Aquino che ha raccontato di conoscere perfettamente Bastian: “Ci siamo conosciuti nel bar di un hotel a Francoforte, di proprietà di un mio amico. Bastian si è avvicinato a me chiedendo il mio numero di telefono per un suo amico. Poi però si è reso conto che gli piacevo, dunque il numero l’ha tenuto per sé. Ci siamo frequentati per due mesi. Ci stavamo conoscendo. È successo tutto all’improvviso. Siamo stati una notte insieme. La mattina dopo lui mi ha detto che io ero fredda. Ma era lui che aveva un comportamento strano. Da lì abbiamo smesso di sentirci e poi ho visto le sue foto con Ilary. Ma già prima avevo la sensazione che c’era qualcosa che non andasse”.

Dalle parole della giovane che ha vissuto un periodo di frequentazione con l’imprenditore tedesco sembrerebbe proprio che l’imprenditore stesse già conoscendo Ilary quando è arrivata lei.