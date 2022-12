Google, queste sono le ricerche più frequenti del 2022 degli italiani

Cos’hanno cercato su Google maggiormente gli italiani nel 2022? I risultati del sondaggio sono molto curiosi da scoprire

Fortunatamente oggi ci pasta aprire Interne per soddisfare le nostre curiosità ed i motori di ricerca soddisfano ogni nostra ricerca. È stata resa nota la lista delle ricerche più frequenti fatte dagli italiani.

Con una buona dose di curiosità, gli italiani fanno tantissime ricerche al giorno per soddisfare i propri saperi. Quest’anno gli eventi storico-politico-sociali hanno dato del filo da torcere ai curiosi che non potevano fare a meno di digitare su Google per saperne di più su fatti meno noti ed è da questa curiosità che è stato possibile stilare una lista dettagliata di tutte le ricerche frequenti fatte dagli italiani.

Come ogni anno, al termine di quest’ultimo, è proprio Google a mettere a disposizione i risultati delle ricerche fatte durante l’intero anno ordinate anche per mesi, aree geografiche, nonché età e genere delle persone che hanno fatto determinate ricerche. Un vero e proprio sondaggio che fa comprendere meglio gli aspetti societari degli italiani, nonché la curiosità che muove tutti i cittadini a cercare su Google in maniera facile e veloce.

Google, le ricerche più fatte dagli italiani del 2022: ecco quali sono

Di seguito le liste delle ricerche più frequenti da parte degli italiani.

Queste le parole più cercate dell’anno in Italia:

Ucraina Regina Elisabetta Russia Ucraina Australian Open Elezioni 2022 Putin Piero Angela Drusilla Italia Macedonia Blanco

Personaggi più cercati:

Putin Drusilla Blanco Sinner Vlahovic Djokovic Berrettini Dybala Marco Bellavia Ornella Muti

I perché più cercati:

La Russia vuole invadere l’Ucraina Pioli is on fire Aumenta la benzina Draghi si è dimesso Il diesel costa più della benzina Totti e Ilary si separano Mezza dose moderna Elettra e Ginevra hanno litigato Lilli Gruber non è a otto e mezzo Dybala lascia la Juve

I come si fa più cercati:

Il tampone rapido I sondaggi su Whatsapp Tampone a casa Il passaporto Domanda assegno unico Domanda bonus 200 euro Tampone molecolare Isee 2022 Aggiornamento iOS 16 Le pesche sciroppate

I cosa significa maggiormente cercati:

La Z sui carri armati russi Orranza Parlare in corsivo Una tantum No fly zone Baiulo Green pass rafforzato Paraclito Droppare Instagram NATO

I film più cercati: