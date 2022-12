Ginevra Lamborghini torna a parlare di Elettra: com’è cambiato il rapporto dopo il GF Vip

Il rapporto tra le sorelle Lamborghini è stato uno dei temi centrali di questo GF Vip: Ginevra è tornata a parlare di Elettra

Per tutta la permanenza della vippona all’interno della casa, uno dei temi principali è stato il rapporto con sua sorella raccogliendo anche diffide. Ma il loro rapporto è cambiato una volta che la concorrente è uscita per squalifica?

Ginevra Lamborghini è rientrata nella casa del GF Vip, non senza malcontenti generali da parte dell’opinione pubblica, e già fa parlare di sé. La sua vacanza di una settimana sarebbe dovuta essere quantomai tranquilla, ma è tornata a menzionare sua sorella Elettra lasciando di stucco tutti i telespettatori.

In particolare, la Lamborghini si è trovata nel VAN con Nikita Pelizon in cui hanno fatto diverse confidenze l’un l’altra che, prima dell’uscita di scena di Ginevra, erano molto legate. Proprio durante la loro tenera chiacchierata, la vippona ha fatto sapere: “Io cerco di farmi vedere presente con molto rispetto perché non voglio essere invadente. Quando posso e me la sento le mando sempre il messaggino per chiedere come sta e dirle che la sto pensando. Ci sono volte che mi risponde e volte che non lo fa ma io l’accetto tranquillamente… io ho detto che per me ho vinto il Grande Fratello Vip dopo questa cosa”.

Peccato che l’invadenza di Luca Onestini abbia messo a conclusione quest’amabile conversazione tra le due grandi amiche.

Ginevra Lamborghini sincera con Nikita Pelizon: le parole su Onestini

Ginevra cerca di far capire a Nikita che Daniele ieri aveva ragione su onestini lui che rompe ogni 5 minuti, di cosa ha paura?#gfvip #nikiters #nikevra #gintonic pic.twitter.com/GImfg7Pi1a — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) December 13, 2022

Tra le altre cose di cui hanno parlato Nikita Pelizon e Ginevra Lamborghini prima che Luca Onestini arrivasse ad interrompere, è proprio quest’ultimo. La vippona ha fatto notare alla sua amica: “Quando Daniele ha detto quella cosa, te la ricordi? Lui ha detto una cosa che condivido. Se ti piace una persona lo capisci subito… prima o poi dovrà arrivare ad una conclusione”.