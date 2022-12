Gianluca Vialli lascia la Nazionale italiana: il motivo allarma i fan

Gianluca Vialli ha deciso: lascia la Nazionale italiana a partire dal 14 dicembre 2022. L’annuncio ha subito fatto temere il peggio agli appassionati di calcio, ed in effetti le parole dell’ex calciatore della Sampdoria rivelerebbero alcuni problemi.

Quando annunciò per la prima volta di essere malato fu un vero shock per gli amanti del calcio. Da diverso tempo non si vedeva più in giro Gianluca Vialli, ed il suo dimagrimento fece preoccupare seriamente per le sue condizioni di salute. In realtà, il campione che riuscì a vincere uno scudetto alla Sampdoria insieme a Roberto Mancini sparì solo per poco.

In un modo o nell’altro, il calcio ha sempre fatto parte della vita di Gianluca Vialli. Dopo la strabiliante carriera come calciatore, dove è uno dei pochi italiani ad aver vinto nelle tre maggiori competizioni UEFA, iniziò a lavorare come allenatore al Chelsea. La svoltà arrivò grazie al licenziamento da parte dei Blues di Ruud Gullit nel febbraio 1998.

Gianluca Vialli lascia la Nazionale italiana: cosa succede

Come Sinisa Mihjalovic, anche Gianluca Vialli ha continuato a lavorare nonostante la malattia. Nel 2004 ha aperto la Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport onlus, creata con l’ex calciatore Massimo Mauro e l’avvocato Cristina Grande Stevens. Dal 2019 ha iniziato a collaborare con la Nazionale italiana, dove ha ritrovato Roberto Mancini.

L’abbraccio ed il pianto di Gianluca Vialli e Roberto Mancini dopo la vittoria di Euro 2020 è forse la manifestazione più evidente di quanto ci tenga al calcio. Per questo motivo, l’annuncio della sospensione di tutti i suoi impegni con la Nazionale italiana a partire dal 14 dicembre 2022 ha subito fatto pensare che le sue condizioni di salute siano peggiorate.

I medici gli consigliano di smettere di lavorare: cosa succede

Gianluca Vialli lascia dunque il ruolo di capo della delegazione della Nazionale italiana. Il campione ci tiene però a precisare che non si tratta di un addio, bensì di un arrivederci: il contratto, in effetti, non risulta essere stato sciolto. Nella conferenza stampa che annuncia il suo congedo, il presidente Gabriele Gravina gli ha fatto gli auguri di pronta guarigione.

Questo l’annuncio di Vialli: “Al termine di una lunga e difficoltosa trattativa con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri. L’obiettivo è utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio“.

Qui sotto, Roberto Mancini pubblica una foto dell’abbraccio con Gianluca Vialli subito dopo la vittoria di Euro 2020 e la paragona all’abbraccio della vittoria dello scudetto con la Sampdoria: