“È colpa di Antonino”, Taylor Mega svela un retroscena fuori dalle mura di Cincecittà – VIDEO

Taylor Mega ha qualche amicizia di troppo nella casa del GF Vip di quest’anno ed è stata interpellata proprio a proposito di questo

La showgirl è stata intervistata su più dinamiche del reality show di Canale 5 cui lei stessa ha preso parte poche settimane fa per parlare con Giaele De Donà. Adesso è tornata a parlare proprio della cara amica e non solo.

A Casa Chi con Sophie Codegoni, questa volta è stata ospite Taylor Mega che ha avuto modo di conoscere i vipponi da vicino, ma soprattutto da casa non perdendosi nessuna delle dinamiche di quest’edizione del GF Vip dov’è presente anche la sua vecchia fiamma Giaele De Donà. Proprio al suo proposito, durante l’intervista nella rubrica social le è stato chiesto anche di Brad, marito di Giaele: “Sono incaricata a controllarlo ancor prima che Giaele entrasse in Casa. Voglio molto bene anche a lui. Lo sento e stiamo programmando le vacanze per Capodanno. Come mi sembra in questo periodo? Posso dirlo a voi… Lo vedo bello inc****to”.

Taylor non ha fatto mistero del fatto che tra loro c’è un bel rapporto e che i due si sentono almeno ogni settimana. Proprio Brad le ha rivelato che non vede spesso il GF, sopratutto perché essendo americano non comprende appieno tutte le dinamiche.

Taylor Mega su Antonino: alla base del ‘mal di testa’ di Brad c’è proprio lui

Non appena Ginevra Lamborghini è uscita dalla casa del GF Vip, Antonino si è avvicinato molto a Giaele De Donà, ma tra i due è stato fuoco di paglia. Tuttavia, adesso insieme hanno trovato un’equilibrata amicizia che non pare far piacere particolarmente a Brad.

Taylor Mega che ha ammesso di sentire sempre Brad ha confermato: “Comprendo la questione del rapporto libero, finché una cosa resta fine a se stessa. C’è da dire, però, che lì sono ripresi dalle telecamere h 24. Brad non guarda molto il GF, non essendo italiano lo capisce molto poco, ma qualcosa la vede comunque. Un po’ di inc*****ra gli è rimasta. Antonino Spinalbese poi è uno dei motivi del ‘mal di testa’ di Brad”.