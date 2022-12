Bernard Arnault supera Elon Musk: ora è lui il più ricco del mondo

Elon Musk non è più l’uomo più ricco del mondo. Il proprietario di Tesla è stato superato da Bernard Arnault, fondatore e proprietario di Lvmh nella classifica dei miliardari in tempo reale di Forbes.

Tesla ha chiuso in calo a Wall Street del 4,1%, riducendo il patrimonio di Musk a 163,6 miliardi di dollari, mentre quello di Arnault, che è anche amministratore delegato di Louis Vuitton, vale 170,8 miliardi di dollari.

A fine settembre 2021, mentre le azioni di Tesla salivano Musk superava Jeff Bezos. Ora dopo 14 mesi, il nuovo proprietario di Twitter è nuovamente in discesa. Al terzo posto della classifica si posiziona l’indiano Gautam Adani, con un patrimonio di circa 133 miliardi di dollari.

Elon Musk e Twitter

Di recente Elon Musk ha smantellato il comitato per la sicurezza di Twitter, creato nel 2016 per affrontare lo sfruttamento minorile, i discorsi di odio, il suicidio e altri problemi presenti sulla piattaforma. Ha inoltre riorganizzato la divisione legale del social network, come riporta il New York Times citando fonti secondo cui il miliardario avrebbe indicato ai dipendenti di non pagare i venditori, anticipando potenziali cause.

Sempre per tagliare i costi, Twitter non avrebbe pagato l’affitto della sede di San Francisco e altri uffici nel mondo ed avrebbe rifiutato di pagare anche 197.725 dollari per spese aeree private effettuate nella settimana in cui Musk ha comprato il noto social network.