Amici 22, lo scontro dopo l’eliminazione: “Lo so che sei arrabbiato con me” – VIDEO

Dopo l’eliminazione c’è stato uno scontro ad Amici. La situazione, che era passata inosservata, è stata chiarita definitivamente da Emanuel Lo. Ecco cosa è successo.

Una buona parte del pubblico di Amici non aveva gradito l’eliminazione di Ascanio. Quando però è stata Ludovica a dover lasciare il programma, si è scatenata una rivolta. Sui social network si parla apertamente di preferenze: come mai è uscita lei dal programma quando altri alunni, come Rita, non sono al suo livello tecnico ed espressivo?

La rabbia del pubblico di Amici si è scagliata anche contro Niveo. Perchè continua a rimanere in trasmissione nonostante Rudy Zerby continui a minacciare di volerlo eliminare? Anche lui, del resto, occupa l’ultima posizione della classifica generale come Ludovica, che su richiesta di Emanuel Lo è stata poi definitivamente eliminata dal programma.

Amici 22, lo scontro fra professore ed alunno

Purtroppo, Ludovica è stata anche sfortunata nelle tempistiche della sua eliminazione. Il banco del pubblico, da quando Asia aveva lasciato la scuola, era rimasto vacante. Proprio nella puntata in cui lei è uscita sarebbe stato eliminato anche il banco del pubblico. Numerose fazioni di spettatori, per questo motivo, parlano addirittura di complotto.

A peggiorare ulteriormente la situazione è l’annuncio fatto da Alessandra Celentano durante il day-time di Amici del 13 dicembre. Tutte le classifiche verranno azzerate, e si potrà quindi ricominciare da capo nelle graduatorie. Anche qui, c’è chi ha visto un ulteriore complotto: lo si è fatto per poter proteggere gli ultimi dall’eliminazione sicura?

“Ludo è diventata davvero come una sorella per me”: le parole di Samu

Ciò che inizialmente è passato in secondo piano sono le dinamiche all’interno del team di Emanuel Lo dopo l’eliminazione di Ludovica: sono rimasti solo due ballerini, Samu e Maddalena, che formano il gruppo più sparuto di Amici. Proprio Samu sembrerebbe non aver preso molto bene l’addio di Ludovica, ed Emanuel Lo se ne è subito accorto.

Il professore di danza ha quindi fatto visita in sala prove a Samu per chiarire lo stato d’animo del ballerino. Emanuel Lo era convinto che il suo alunno fosse arrabbiato con lui, evitando perfino di guardarlo negli occhi. Samu, tenerissimo, ha confermato di essere molto triste per l’uscita di Ludovica. Si è molto affezionato, e adesso non sa che fare.

Ecco il video in cui si vede lo scontro di Emanuel Lo e Samu dopo l’eliminazione di Ludovica da Amici 22: