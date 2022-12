Wanda Nara ha fatto pace, arriva la conferma che tutto è cambiato: fan sconvolti. Nuovo colpo di scena incredibile in famiglia

Se è vero che a Natale dobbiamo essere tutti più buoni, Wanda Nara si è portata avanti con il lavoro. Ormai ha deciso di passare le feste in Argentina con i figli e così, dopo la festa per il suo 36esimo compleanno venerdì scorso, ha fatto un gesto non passato inosservato.

Nelle ultime ore infatti su Instagram è spuntata una foto speciale che ha commosso tutti. Wanda infatti ha fatto pace per l’ennesima volta con il padre, Andrés Nara, e lo ha confermato postando un’immagine insieme a lei e ai 5 nipoti, i figli di Mauro Icardi e Maxi Lopez (Valentino, Constantino e Benedicto più Francesca e Isabella.

Un quadretto di famiglia importante che rappresenta una nuova svolta. Wanda e il padre infatti hanno sempre avuto un rapporto particolare. Lui in passato, anche di recente, l’ha pesantemente criticata dicendo che pensa soprattutto ai soldi e alla fama, meno alla famiglia.

E un anno fa aveva spiegato di non avere un grande rapporto con il genero, perché a Mauro Icardi ha sempre preferito Maxi Lopez: “Io e lui eravamo molto complici e avevamo idee molto simili. Andavamo a correre con le macchine, saremmo rimasti a giocare alla PlayStation fino alle cinque del mattino. Quando Wanda ha iniziato a frequentare Icardi, pensavo che tra i due non avrebbe funzionato”, aveva detto.

Wanda Nara ha fatto pace, arriva la conferma: con cvhi passerà le vacanze di Natale?

Un anno fa Wanda era a Parigi, cena fuori con Mauro Icardi e i cinque figli anche perché dovevano dimostrare la loro compattezza dopo la bufera per il quasi tradimento con Eugenia ‘China’ Rodriguez.

Piuttosto, migliaia di chilometri da Mauro Icardi, vicino alla suo nova fiamma-L.-Gante. Già, perché la telenovela in salsa argentina ha ancora molti capitoli da scrivere e lei intanto ha confermato la nuova rottura.

Durante il programma tv “Es por ahi”, il conduttore Guido Zaffora ha mostrato un messaggio dell’imprenditrice in cui rivela il momento esatto in cui il matrimonio con il giocatore è finito. “Con Mauro siamo separati da ottobre. Alle Maldive c’è stato un tentativo minimo ma è rimasto tutto come era ad ottobre”, ha scritto la Nara che poi su Twitter ha tirato un’altra bordata all’ormai ex marito, stanca del suo comportamento.

L’ultima mossa del bomber è stata quella di rimuovere, per l’ennesima volta, il suo account su Instagram. Un gesto d’impulso già fatto in passato durante altri momenti di crisi con Wanda Nara.

Ma questa scelta avrebbe spinto l’ex moglie a reagire furiosamente su Twitter, dove ha scritto un messaggio chiaramente indirizzato a lui, poi rimosso: “Un giorno mi sorprende e aggiunge, il giorno dopo sparisce e sottrae. A quando un po’ di equilibrio?”.

Lei comunque ha fatto una scelta ed è tornata a frequentante il rapper L-Gante che sarebbe stato avvistato nell’appartamento da single di Wanda. “La relazione tra noi va bene. Ha attirato la mia attenzione perché non lo conoscevo. L’ho incontrato quando abbiamo fatto queste campagne pubblicitaria insieme e ho pensato che fosse divertente, una brava persona”, ha detto lei durante il programma televisivo Luzu.