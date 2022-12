Uomini e Donne, Armando Incarnato in difficoltà e sbeffeggiato: diventa una furia – VIDEO

Armando Incarnato, il protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, ha avuto un incidente in macchina: ecco il video che mostra la strana reazione del cavaliere, che diventa una furia quando viene sbeffeggiato da un passante.

Armando Incarnato ha una grande passione per automobili e moto. Lo si capisce chiaramente guardando il suo profilo Instagram, dove vengono sfoggiati diversi modelli. Durante la scorsa stagione di Uomini e Donne si era reso anche protagonista di un video che aveva fatto letteralmente arrabbiare il pubblico della trasmissione.

Armando Incarnato si era mostrato in viaggio: l’inquadratura del video sembrava rivelare che avesse infranto i limiti di velocità. Tanti ammiratori si erano subito scagliati contro il cavaliere, che aveva anche risposto indispettito sempre sul profilo Instagram. Il 12 dicembre il protagonista del Trono Over è finito di nuovo al centro della polemica.

Armando Incarnato, il video rivela l’incidente con l’auto

Armando Incarnato si è mostrato in un video dove si sente chiaramente che è furioso. Inizialmente si vede solo dell’acqua, ma quando l’inquadratura si allarga si riesce bene a capire che l’auto su cui stava viaggiando il cavaliere di Uomini e Donne si è incastrata nel fango. Non riuscendo più a viaggiare, il corteggiatore ha chiamato subito i soccorsi.

Qui Armando Incarnato ha avuto la prima beffa. Secondo il suo racconto, il carroattrezzi non ha risposto. Il corteggiatore avrebbe dunque provato a chiamare la polizia stradale, poi i carabinieri e l’assistenza per la sua auto. Stranamente, nessuno avrebbe risposto nel momento in cui lui aveva bisogno di aiuto. Lo sconforto del cavaliere era davvero evidente.

“L’umanità di quest’uomo non ha prezzo!”: la gioia del corteggiatore

Il video di Armando Incarnato mostra il corteggiatore seduto sul cofano che impreca mentre registra la sua storia per i social. In quel momento, è passata anche un’auto bianca, e l’autista si sarebbe messo a ridere nel vedere la sua situazione. A questo punto, il cavaliere è esploso: perchè non riusciva a trovare nessuno che lo volesse aiutare?

Finalmente, un ragazzo su un trattore ha capito la sua situazione. Ha preso un cavo idoneo, ed ha trascinato la macchina di Armando Incarnato fuori dal fango. Dalle imprecazioni in napoletano il corteggiatore è passato molto rapidamente alle benedizioni: “Che la madonna ti accompagni per tutta la vita, ti sarò vicino per tutta la tua vita!“.

Ecco il video in cui Armando Incarnato racconta la sua disavventura ad Angri, in provincia di Salerno: