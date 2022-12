“Non mi piaci più”, terremoto nella notte al GF Vip: la coppia è già scoppiata?

Chi se lo sarebbe mai immaginato? La coppia più solida del GF Vip comincia a mostrare qualche screpolatura all’interno del rapporto

Una puntata ricca di scoppiettanti novità quella di ieri che, una volta terminata e spenti i riflettori, ha creato non poco scompiglio. In particolare, una coppia sembra aver perso l’equilibrio e non aver digerito la puntata.

Una gran bella serata ieri, oltre gli ingressi ed il ritorno in scena di Ginevra Lamborghini, Alessandro Rossi e Francesca Cipriani sono arrivati negli studi Mediaset con Katia Ricciarelli per celebrare un’altra parte del loro matrimonio in compagnia di quello che sarebbe dovuto essere il loro testimone di nozze. Una puntata senza dubbio particolare che ha messo altra carne a cuocere in pieno stile Alfonso Signorini.

Il post puntata, come sempre, è stato effervescente. Dopo aver staccato i riflettori dello studio, Antonella Fiordelisi subito ha inveito contro il fidanzato Edoardo Donnamaria per aver abbracciato Oriana: “Perché devo portare rispetto se tu non lo porti a me? Mi hai detto di mantenere le distanze con Antonino e tu ti abbracci Oriana”. La vippona ha giurato di cominciare ad abbracciare chiunque d’ora in poi, compreso Antonino che tanto gli dà fastidio: “Ora da qui in avanti inizio ad abbracciare le persone, che problema c’è?”.

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria ai ferri corti

Che poi in tutta sta litigata se nn faceva quel cavolo di nome mannaggia a lei ne usciva vincente perché aveva ragione #donnalisi pic.twitter.com/fqYrKqIR0M — ilenia (@m4im0ne) December 13, 2022

Com’è possibile vedere dalla clip diffusa su Twitter, gli animi immediatamente si scaldano, ma successivamente i due hanno avuto la possibilità di continuare a parlare con Edoardo Donnamaria che non ha avuto timore di ammettere il calo di interesse nei suoi confronti: “Quindi tu sei questa? Sei una che rosica perché do un abbraccio a una persona che mi sta simpatica e mi dice ‘reagisco con le strategie’, sei questa? Se tu sei questa a me questa non piace”.

I due hanno passato tutta la notte a dormire nello stesso letto, ma separati, cosa che hanno notato i tanti fan della coppia che si sono scatenati nelle ultime ore su Twitter.