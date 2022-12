Sinisa Mihajlovic, come sta davvero il allenatore? Il messaggio getta nel panico i fan

Da diverso tempo non si avevano più aggiornamenti riguardo le condizioni di salute di Sinisa Mihajlovic, che da inizio settembre risulta svincolato dal ruolo di allenatore del Bologna: un messaggio ha gettato nel panico i fan dell’allenatore.

Non è passato molto tempo da quando Sinisa Mihajlovic raccontava in una conferenza stampa pre-partita del Bologna quali fossero i suoi piani professionali per il futuro. Del resto, alla fine dello scorso campionato era il quinto allenatore per il numero di partite giocate in Serie A, ben 376, dietro a Spalletti, Gasperini, Allegri e Pioli.

Mihajlovic, che ancora non era diventato cittadino onorario di Bologna, aveva le idee chiare. Voleva continuare a fare l’allenatore per un po’, dopo avrebbe messo volentieri la sua esperienza a disposizione di una squadra calcistica che avesse voluto dargli la possibilità di iniziare una carriera diversa, in ambito manageriale.

Sinisa Mihajlovic, il messaggio cambia tutto?

Il 6 settembre è arrivata una brutta notizia per Sinisa Mihajlovic. La leucemia, che sembrava essere stata sconfitta, era tornata di nuovo. Questa volta, però, il Bologna ha deciso di svincolarlo, anche se lui avrebbe voluto fare di nuovo gli allenamenti in videochiamata. L’ex allenatore si è mostrato agguerrito anche contro questa difficoltà.

Nel frattempo, la lieta notizia della nascita del primo figlio di Virginia Mihajlovic ed Alessandro Vogliacco aveva distolto l’attenzione dal male contro cui combatteva Sinisa. Le prime foto di Violante sono tenerissime, e la figlia dell’allenatore scrive su Instagram: “Io lo so che quando sarai grande ti vanterai di avere un nonno supereroe che ami tantissimo“.

Cosa ha scritto all’improvviso Clemente Mimun: Sinisa è peggiorato?

Del resto, l’addio con il Bologna non sembra essere definitivo, ma dettato soprattutto dai problemi di salute di Mihajlovic. Negli anni in cui l’ex calciatore serbo ha ricoperto il ruolo di allenatore, si sono fatti importanti investimenti sui nuovi talenti. Sinisa si era infatti vantato di aver messo in campo il calciatore più giovane di sempre nella Serie A.

All’improvviso, Clemente Mimun ha scritto un semplice messaggio su Twitter: “Forza Sinisa!“. Come mai questo improvviso messaggio di affetto e di incoraggiamento? In molti hanno subito pensato che le sue condizioni di salute siano peggiorate. In ogni caso, non ci sono dubbi sul fatto che il sergente non si farà mettere paura neanche dalla leucemia.

Ecco il messaggio di Clemente Mimun a Sinisa Mihajlovic che ha fatto pensare ai fan che l’allenatore non si senta affatto bene: